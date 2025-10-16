search
Τραγωδία στην Κένυα: 4 νεκροί και δεκάδες τραυματίες – H αστυνομία άνοιξε πυρ στο λαϊκό προσκύνημα για τον ηγέτη της αντιπολίτευσης

16.10.2025 19:49
Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στο Ναϊρόμπι, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ και έριξαν δακρυγόνα για να σκορπίσουν το τεράστιο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί σε ένα στάδιο της κενυατικής πρωτεύουσας όπου είχε εκτεθεί για λαϊκό προσκύνημα η σορός του αποθανόντα ηγέτη της αντιπολίτευσης Ραΐλα Οντίνγκα.

Σύμφωνα με την κενυατική τηλεόραση, αφού οι δυνάμεις ασφαλείας άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα, η αστυνομία έριξε δακρυγόνα και το στάδιο εκκενώθηκε πολύ γρήγορα.

Δεκάδες χιλιάδες Κενυάτες είχαν συγκεντρωθεί νωρίς το απόγευμα στο γήπεδο για να τιμήσουν τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ο οποίος ήταν υποψήφιος πέντε φορές για την προεδρία της χώρας. Ο Οντίνγκα πέθανε σε ηλικία 80 ετών, πιθανότατα από ανακοπή.

Νωρίτερα, χιλιάδες άνθρωποι εισέβαλαν στο διεθνές αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι, διακόπτοντας την τελετή κατά την οποία ο πρόεδρος της Κένυας Ουίλιαμ Ρούτο και άλλοι αξιωματούχοι υποδέχονταν με στρατιωτικές τιμές το φέρετρο του Οντίνγκα.

Λόγω του χάους, το αεροδρόμιο διέκοψε για δύο ώρες τη λειτουργία του.

