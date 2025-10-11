Γερμανία: Πυροβολισμοί σε υπαίθρια αγορά στο Γκίσεν – Αρκετοί τραυματίες

Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε στην αγορά της πόλης Γκίσεν στη Γερμανία, με αρκετούς τραυματισμούς.

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA, άγνωστος άνοιξε πυρ στην αγορά, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα ή η κατάσταση των τραυματιών.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις ή κάποια στοιχεία για το όπλο που χρησιμοποιήθηκε.

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και να παρακολουθούν τις ενημερώσεις για οδηγίες.

Διαβάστε επίσης:

Χαμάς: «Δεν παραδίδουμε τα όπλα» – Φόβοι για εσωτερικές συγκρούσεις και νέο χάος στη Γάζα

Επικοινωνία Τραμπ με Ζελένσκι μετά τις ρωσικές επιθέσεις – «Αν ο πόλεμος μπορεί να σταματήσει στην Γάζα, τότε μπορεί και στην Ουκρανία»

Ισραήλ: Επιζών της 7ης Οκτωβρίου 2023 αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του – «Δεν μπορώ να συνεχίσω»