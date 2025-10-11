search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 22:00
ΚΟΣΜΟΣ

11.10.2025 20:36

Γερμανία: Πυροβολισμοί σε υπαίθρια αγορά στο Γκίσεν – Αρκετοί τραυματίες

11.10.2025 20:36
Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε στην αγορά της πόλης Γκίσεν στη Γερμανία, με αρκετούς τραυματισμούς.

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA, άγνωστος άνοιξε πυρ στην αγορά, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα ή η κατάσταση των τραυματιών.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις ή κάποια στοιχεία για το όπλο που χρησιμοποιήθηκε.

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και να παρακολουθούν τις ενημερώσεις για οδηγίες.

