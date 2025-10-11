Χαμάς: «Δεν παραδίδουμε τα όπλα» – Φόβοι για εσωτερικές συγκρούσεις και νέο χάος στη Γάζα

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς επιβεβαίωσε ότι η απαίτηση για τον αφοπλισμό της οργάνωσης, η οποία περιλαμβάνεται στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, «δεν πρόκειται καν να συζητηθεί».

Όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό καθεστώς ανωνυμίας, «το ζήτημα της παράδοσης των όπλων είναι εκτός ερώτησης και δεν βρίσκεται καν στο τραπέζι».

Οι δηλώσεις του έγιναν τη δεύτερη ημέρα της εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, ενώ η οργάνωση επιχειρεί να αποκαταστήσει τον έλεγχό της στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το BBC, η Χαμάς έχει καλέσει περίπου 7.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της να επιστρέψουν στην υπηρεσία, προκειμένου να επανακτήσει τον έλεγχο περιοχών που εγκατέλειψαν πρόσφατα τα ισραηλινά στρατεύματα.

Παράλληλα, διόρισε πέντε νέους κυβερνήτες —όλοι με στρατιωτικό παρελθόν και ορισμένοι πρώην διοικητές της ένοπλης πτέρυγας— με αποστολή να «καθαρίσουν τη Γάζα από εγκληματίες και συνεργάτες του Ισραήλ».

Η κινητοποίηση έγινε με τηλεφωνικά μηνύματα και εντολή στους μαχητές να παρουσιαστούν εντός 24 ωρών.

Αναφορές από τη Γάζα δείχνουν ότι ένοπλες ομάδες της Χαμάς έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες συνοικίες, άλλες με πολιτικά ρούχα και άλλες με τις μπλε στολές της αστυνομίας.

Η νέα κινητοποίηση της οργάνωσης ερμηνεύεται ως προσπάθεια να διασφαλίσει τον έλεγχο στη μεταπολεμική Γάζα, ένα ζήτημα που παραμένει ανοιχτό και ενδέχεται να περιπλέξει τη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ, το οποίο προβλέπει την πλήρη αποστράτευση των ένοπλων οργανώσεων.

Αξιωματούχος της Χαμάς που βρίσκεται στο εξωτερικό, μιλώντας στο BBC, αρνήθηκε να σχολιάσει τις αναφορές, υποστηρίζοντας όμως πως «η Γάζα δεν μπορεί να αφεθεί στο έλεος ληστών και πολιτοφυλακών που στηρίζονται από την κατοχή». Όπως είπε: «Τα όπλα μας είναι νόμιμα, είναι όπλα αντίστασης, και θα παραμείνουν όσο υπάρχει κατοχή».

Πρώην αξιωματικός ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής προειδοποίησε ότι η περιοχή κινδυνεύει να βυθιστεί ξανά στο χάος. «Η Χαμάς δεν έχει αλλάξει νοοτροπία. Εξακολουθεί να πιστεύει ότι μόνο με τη βία μπορεί να διατηρήσει την ισχύ της», δήλωσε.

«Η Γάζα έχει πλημμυρίσει από όπλα, χιλιάδες λεηλατήθηκαν από τις αποθήκες της Χαμάς, ενώ κάποιες ομάδες προμηθεύτηκαν ακόμη και από το Ισραήλ. Είναι η τέλεια συνταγή για έναν νέο εμφύλιο: όπλα, απελπισία, χάος και ένας πληθυσμός εξουθενωμένος από τον πόλεμο».

Ο ειδικός σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Χαλίλ Αμπού Σαμάλα, που ζει στη Γάζα, τόνισε ότι οι επόμενες ημέρες θα δείξουν αν η Χαμάς θα σεβαστεί το ειρηνευτικό σχέδιο ή θα επιχειρήσει να το υπονομεύσει.

«Ο φόβος για εσωτερικές συγκρούσεις είναι διάχυτος στους κατοίκους. Η οργάνωση έχει αποδεχθεί τη συμφωνία κάτω από ισχυρή διεθνή πίεση, αλλά αν συνεχίσει να επιδιώκει τον έλεγχο με κάθε τρόπο, μπορεί να τινάξει τη συμφωνία στον αέρα και να οδηγήσει τον λαό της Γάζας σε ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή», κατέληξε.

