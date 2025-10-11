Επικοινωνία Τραμπ με Ζελένσκι μετά τις ρωσικές επιθέσεις – «Αν ο πόλεμος μπορεί να σταματήσει στην Γάζα, τότε μπορεί και στην Ουκρανία»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε σήμερα στο Telegram ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Αντρίι Γιέρμακ.

Η τηλεφωνική επικοινωνία διεξάγεται την επομένη μίας εκ των σφοδρότερων ρωσικών επιθέσεων εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου χθες στο Κίεβο, ο Ζελένσκι κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να «ασκήσει πιέσεις» στον Βλαντιμίρ Πούτιν προκειμένου να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Ουκρανίας.

I had a call with US President Donald Trump—a very positive and productive one. I congratulated @POTUS on his success and the Middle East deal he was able to secure, which is an outstanding achievement. If a war can be stopped in one region, then surely other wars can be stopped… pic.twitter.com/gDuEANq2e6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2025

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνεχάρη τον Αμερικανό ομόλογό του για το «εξαιρετικό επίτευγμά» του στην εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα κατά τη διάρκεια μιας «πολύ θετικής και παραγωγικής» τηλεφωνικής συνομιλίας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «αν ένας πόλεμος μπορεί να σταματήσει σε μια περιοχή, τότε σίγουρα μπορούν να σταματήσουν και άλλοι πόλεμοι, συμπεριλαμβανομένου του ρωσικού πολέμου».

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τις ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας και τους τρόπους ενίσχυσης της αεροπορικής άμυνας της χώρας, ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο X, «καθώς και τις συγκεκριμένες συμφωνίες στις οποίες εργαζόμαστε για να το εξασφαλίσουμε αυτό».



«Πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα από τη ρωσική πλευρά να εμπλακεί σε πραγματική διπλωματία – αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της δύναμης. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε!», είπε.

Επίθεση με drones σε ρωσικό διυλιστήριο

Ουκρανικά drones χτύπησαν το ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου Bashneft στην Ούφα, προκαλώντας εκρήξεις και πυρκαγιά, σύμφωνα με πηγή από την υπηρεσία ασφαλείας SBU της Ουκρανίας.

«Αυτή είναι η τρίτη βαθιά επίθεση της SBU στο Μπασκορτοστάν τον τελευταίο μήνα — 1.400 χιλιόμετρα από την Ουκρανία. Τέτοιες επιθέσεις αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν ασφαλή μέρη στο βάθος της Ρωσικής Ομοσπονδίας», ανέφερε σύμφωνα με το Reuters η πηγή.

Διακοπές ρεύματος στο νότιο τμήμα έπειτα από ρωσική επίθεση

Περιοχές της περιφέρειεας της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, παρέμεναν στο σκοτάδι σήμερα το πρωί έπειτα από μία νυχτερινή ρωσική επίθεση, την τελευταία σε σειρά εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού συστήματος ενόψει του χειμώνα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει πόσα ακριβώς νοικοκυριά επηρεάστηκαν από αυτές τις διακοπές ρεύματος, όμως η ουκρανική εταιρεία ενέργειας DTEK έκανε λόγο για βλάβες σε ορισμένες συνοικίες της περιφερειακής πρωτεύουσας. Λίγο αργότερα, η DTEK έκανε γνωστό πως αποκατέστησε την ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 240.000 νοικοκυριά στην περιοχή.

«Χθες (Παρασκευή) βράδυ, ο εχθρός επιτέθηκε σε πολιτικές και ενεργειακές υποδομές στην περιφέρεια της Οδησσού», δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεγκ Κίπερ στο Telegram.

«Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί κάνουν ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να αποκαταστήσουν πλήρως την προμήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Οι διακοπές της ηλεκτροδότησης σήμερα σημειώνονται την επομένη μιας ρωσικής επίθεσης ευρείας κλίμακας, που είχε ως αποτέλεσμα να βυθιστεί στο σκοτάδι ένα μεγάλο τμήμα της πρωτεύουσας Κιέβου και άλλων εννέα περιοχών. Η DTEK ανέφερε σήμερα το πρωί πως αποκατέστησε την ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 800.000 νοικοκυριά στην πρωτεύουσα έπειτα από αυτήν την επίθεση.

Διαβάστε επίσης:

Ισραήλ: Επιζών της 7ης Οκτωβρίου 2023 αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του – «Δεν μπορώ να συνεχίσω»

DW: Ο Ερντογάν θέλει να έχει πόδι στη Γάζα

Αμερικάνικα και Βρετανικά αεροσκάφη πέταξαν σε 12ωρη αποστολή στα ρωσικά σύνορα