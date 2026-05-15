Ανείσπρακτα ενοίκια: 4500 ιδιοκτήτες έχασαν 15 εκατ. ευρώ και… απολογούνται στην εφορία

Η στεγαστική κρίση ανέβασε τα ενοίκια στα ύψη, όμως για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων η πραγματικότητα αποδείχθηκε τελικά πολύ λιγότερο «χρυσή» απ’ όσο δείχνουν οι δείκτες της αγοράς. Γιατί πίσω από τα ακριβά μισθωτήρια και τις συνεχείς αυξήσεις, κρύβεται μια άλλη εικόνα: απλήρωτα ενοίκια, δικαστικές διαμάχες και ένας φορολογικός μηχανισμός που συνεχίζει να αντιμετωπίζει ως εισόδημα ακόμη και χρήματα που δεν μπήκαν ποτέ στην τσέπη του ιδιοκτήτη.

Και κάπου εκεί αρχίζει η ελληνική γραφειοκρατική περιπέτεια.

Οι φορολογούμενοι που δεν κατάφεραν να εισπράξουν μισθώματα μέσα στο 2025 καλούνται τώρα να αποδείξουν στην εφορία ότι… πράγματι δεν τα εισέπραξαν. Διαφορετικά, κινδυνεύουν να φορολογηθούν κανονικά για ποσά που έμειναν στα χαρτιά, με συντελεστές που φτάνουν ακόμη και το 45%.

Η εικόνα μόνο αμελητέα δεν είναι. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ, πάνω από 15 εκατ. ευρώ χάθηκαν το 2024 από περίπου 4.500 ιδιοκτήτες λόγω ανείσπρακτων ενοικίων. Και όσο η πίεση στα νοικοκυριά μεγαλώνει, τόσο αυξάνονται και οι περιπτώσεις ενοικιαστών που αδυνατούν ή επιλέγουν να σταματήσουν να πληρώνουν.

Το πρόβλημα είναι ότι το κράτος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τον ιδιοκτήτη περίπου ως ύποπτο μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.

Για να γλιτώσει τη φορολόγηση, ο εκμισθωτής πρέπει πρώτα να έχει κινηθεί νομικά κατά του ενοικιαστή. Δηλαδή να έχει εκδώσει διαταγή πληρωμής, διαταγή απόδοσης μισθίου, δικαστική απόφαση ή να έχει ήδη καταθέσει αγωγή αποβολής ή διεκδίκησης μισθωμάτων. Με άλλα λόγια, πριν καν φτάσει στην εφορία, πρέπει να έχει ήδη μπει στη χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία των δικαστηρίων.

Και μετά ξεκινά το δεύτερο στάδιο: η ψηφιακή απόδειξη της… ζημιάς.

Μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, οι ιδιοκτήτες πρέπει να υποβάλουν το γνωστό έντυπο Ε411 μαζί με ολόκληρο φάκελο δικαιολογητικών. Ξεχωριστή δήλωση για κάθε μισθωτή, κάθε ακίνητο και κάθε αποδεικτικό έγγραφο. Δικαστικές αποφάσεις, αγωγές, αποδεικτικά επιδόσεων, υπεύθυνες δηλώσεις, ακόμη και εκθέσεις δικαστικών επιμελητών.

Κι όλα αυτά μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026.

Η ειρωνεία είναι προφανής. Σε μια αγορά όπου η κυβέρνηση διαφημίζει συνεχώς την ανάγκη ενίσχυσης της προσφοράς κατοικιών και προσπαθεί να πείσει περισσότερους ιδιοκτήτες να ανοίξουν κλειστά ακίνητα, το ίδιο το φορολογικό σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί με λογικές που αντιμετωπίζουν τον ιδιοκτήτη περισσότερο ως εν δυνάμει φοροφυγά παρά ως πολίτη που έχασε εισόδημα.

Και βέβαια, αν κάποιος δεν προλάβει ή δεν καταθέσει σωστά τα χαρτιά, η εφορία θα επανέλθει με νέα εκκαθάριση και θα φορολογήσει κανονικά τα ανείσπρακτα ποσά. Γιατί στο ελληνικό φορολογικό σύμπαν, το γεγονός ότι δεν πληρώθηκες δεν σημαίνει απαραίτητα ότι… δεν χρωστάς κιόλας.

