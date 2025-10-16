Ζελένσκι: Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την ελπίδα του πως είναι η κατάλληλη στιγμή για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος το μομέντουμ από τη συμφωνία για την ειρήνευση στη Λωρίδα της Γάζας.
Λίγες ώρες πριν από την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, για ακόμη ένα τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε πως η Μόσχα εμφανίστηκε πρόθυμη να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου «μόλις άκουσε για τους (πυραύλους) Tomahawk» που επιδιώκει να αποκτήσει το Κίεβο.
Ο Ζελένσκι δεν αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας, ούτε στη συμφωνία τους να συναντηθούν ξανά στο εγγύς μέλλον.
«Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη εναλλακτική παρά μόνο η ειρήνη και η αξιόπιστα εγγυημένη ασφάλεια – και είναι ζωτικής σημασίας να προστατευθούν οι άνθρωποι από τις ρωσικές επιθέσεις το συντομότερο δυνατό», υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
