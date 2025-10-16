Ρώσος δημοσιογράφος σκοτώθηκε στη Ζαπορίζια σε επιδρομή ουκρανικών drones

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένας δημοσιογράφος του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων RIA Novosti σκοτώθηκε κατά την επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο ελεγχόμενο από τις ρωσικές δυνάμεις τμήμα της περιφέρειας Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.
«Ο πολεμικός ανταποκριτής του RIA Novosti Ιβάν Ζούεφ σκοτώθηκε στην περιφέρεια Ζαπορίζια, ενώ ο συνάδελφός του Γιούρι Βοϊτκέβιτς έχει τραυματιστεί σοβαρά», ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, αποδίδοντας τον θάνατο του δημοσιογράφου σε επιδρομή ουκρανικών drones.
