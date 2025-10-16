Ρώσος δημοσιογράφος σκοτώθηκε στη Ζαπορίζια σε επιδρομή ουκρανικών drones

Ένας δημοσιογράφος του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων RIA Novosti σκοτώθηκε κατά την επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο ελεγχόμενο από τις ρωσικές δυνάμεις τμήμα της περιφέρειας Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

«Ο πολεμικός ανταποκριτής του RIA Novosti Ιβάν Ζούεφ σκοτώθηκε στην περιφέρεια Ζαπορίζια, ενώ ο συνάδελφός του Γιούρι Βοϊτκέβιτς έχει τραυματιστεί σοβαρά», ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, αποδίδοντας τον θάνατο του δημοσιογράφου σε επιδρομή ουκρανικών drones.

В Запорожской области погиб военкор Иван Зуев, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич, передает МИА "Россия сегодня":https://t.co/UQMgwpzAKA pic.twitter.com/88CT9L40yM — ТАСС (@tass_agency) October 16, 2025

Διαβάστε επίσης:

Οι Μπακς έκαναν φάρσα με ψεύτικη αράχνη στους παίκτες τους: Η καθόλου ψύχραιμη αντίδραση του Γιάννη

Συνελήφθη o Βιλντόζα και η σύζυγός του στην Ιταλία – Επιτέθηκαν σε διασώστες

Euroleague: Με πολλές απουσίες ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ