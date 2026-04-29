Πρωτομαγιά 2026: Χωρίς μετρό και τραμ στην Αθήνα – 24ωρη απεργία των εργαζομένων

Ακινητοποιημένα θα παραμείνουν την Πρωτομαγιά μετρό και τραμ λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξαν τα σωματεία των εργαζομένων.

Η απεργία θα ξεκινήσει από την έναρξη της κυκλοφορίας το πρωί της Παρασκευής 1 Μαΐου έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Οι εργαζόμενοι καλούν σε συμμετοχή στη συγκέντρωση στις 11 το πρωί της Πρωτομαγιάς στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των σωματείων



«Τα Σωματεία Εργαζομένων στη ΣΤΑ.ΣΥ., τιμούμε την εργατική Πρωτομαγιά και ανακοινώνουμε τη συμμετοχή μας στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία (από έναρξη της κυκλοφορίας το πρωί της Παρασκευής, έως τη λήξη της κυκλοφορίας).

Για εμάς, η 1η Μάη, δεν είναι μια απλή αργία, είναι η ημέρα-σύμβολο της παγκόσμιας εργατικής τάξης, μια ημέρα μνήμης και διεκδίκησης που γεννήθηκε μέσα από το αίμα των εργατών του Σικάγο το 1886, οι οποίοι θυσιάστηκαν για το αυτονόητο δικαίωμα στο οκτάωρο και σε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.

Το εργατικό κίνημα, οφείλει να αγωνιστεί ώστε η εργασία να βρίσκεται στο επίκεντρο, με όρους ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η διαρκής προσπάθεια για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τη συλλογική διεκδίκηση, την αλληλεγγύη και την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Τίποτα δεν χαρίστηκε, όλα κατακτήθηκαν μέσα από αγώνες!

Με αφορμή και την πρόσφατη Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, η φετινή Πρωτομαγιά έχει για εμάς μια ιδιαίτερα πικρή χροιά. Η λίστα των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα μας μεγαλώνει δραματικά, αποδεικνύοντας ότι η προστασία της ζωής των εργαζομένων θυσιάζεται συχνά στον βωμό του κέρδους και της υποστελέχωσης.

Η Υγεία και Ασφάλεια δεν είναι κόστος, είναι δικαίωμα!

Δεν ξεχνάμε τους συναδέλφους μας που δεν επέστρεψαν ποτέ σπίτι τους.

Τιμούμε τη μνήμη:

• Του Εργοδηγού Επιδομής Πέτρου Γιάμαλη, που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη ΣΤΑΣΥ.

• Του Αρχιτεχνίτη Τροχαίου Υλικού Νίκου Βάρδα που καταπλακώθηκε και έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών στην Τεχνική Επισκευαστική Βάση του Πειραιά.

• Απαιτούμε να χυθεί άπλετο φως στα αίτια των εργατικών ατυχημάτων στη ΣΤΑΣΥ και να αποδοθούν ευθύνες όπου αναλογούν.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

• Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, κατοχυρωμένες μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) και όχι μέσω κυβερνητικών παροχών-ψιχίων.

• Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ως αναγνώριση του μόχθου μας.

• Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση, χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεμβατισμό.

• Αυστηρά μέτρα Υγείας και Ασφάλειας, για να σταματήσει η μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων.

• Δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες με φθηνό εισιτήριο.

• Απομάκρυνση των εργολάβων από τη ΣΤΑ.ΣΥ., διασφαλίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

• Μόνιμες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών της εταιρείας.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ

Απεργιακή συγκέντρωση την Παρασκευή 1η Μάη στις 11:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος».

