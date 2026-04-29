Ελεύθερη αφέθηκε η μητέρα του 5χρονου αγοριού που έμεινε μόνο του στο σπίτι και πετούσε αντικείμενα στον δρόμο από το μπαλκόνι του διαμερίσματος 6ου ορόφου πολυκατοικίας, στη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου, στη Θεσσαλονίκη.

Η μητέρα αναγνωρίζει το λάθος της ως προς τον χειρισμό εκείνης της στιγμής, ωστόσο, όπως υποστηρίζει, δεν αποδέχεται τις υπερβολές και τις κατηγορίες.

Μάλισρα, η μητέρα του παιδιού φέρεται να ισχυρίστηκε: «Το παιδί μου είναι καλά, υγιές και μεγαλώνει σε φυσιολογικές συνθήκες, πηγαίνοντας κανονικά στο σχολείο του. Το περιστατικό που συνέβη προέκυψε από μια λανθασμένη εκτίμηση της στιγμής και την πίεση ενός πολύ σημαντικού προσωπικού ραντεβού που αφορούσε το μέλλον το δικό μου και του παιδιού μου. Αναγνωρίζω το λάθος μου ως προς τον χειρισμό εκείνης της στιγμής και δεν προσπαθώ να το δικαιολογήσω. Ωστόσο, δεν αποδέχομαι τις υπερβολές και τις κατηγορίες που διακινούνται, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν την πραγματική κατάσταση».

Η 25χρονη ξεκαθαρίζει ότι δεν επιθυμεί να εκτεθεί περαιτέρω δημόσια, κυρίως για το καλό του παιδιού της. Όπως μάλιστα αναφέρει, «θα τοποθετηθώ όπου και όπως πρέπει, με στοιχεία και υπευθυνότητα, ενώπιον των αρμόδιων αρχών».

«Ζητώ σεβασμό στην ιδιωτικότητά μου και, πάνω απ’ όλα, προστασία του παιδιού μου από την έκθεση και την παραπληροφόρηση», τονίζει.

Η δίκη της αναβλήθηκε για την Πέμπτη και η ίδια αφέθηκε ελεύθερη, για να φροντίσει το παιδί της, που από χθες βρίσκεται με μια οικογενειακή φίλη.

Προανακριτικά, η 25χρονη κατηγορούμενη φέρεται να υποστήριξε ότι έφυγε για λίγη ώρα από το σπίτι προκειμένου να επισκεφθεί κάποιον γιατρό, έχοντας ειδοποιήσει προηγουμένως γυναίκα για να προσέξει τον ανήλικο- ωστόσο αυτή δεν εμφανίστηκε, με αποτέλεσμα ο γιος της να μείνει μόνος.

Επί σχεδόν μία ώρα, ο ανήλικος εκτόξευε διάφορα αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, όπως πέτρες, ηλεκτρική σκούπα, κουβά με σφουγγαρίστρα, τράπουλα, επιτραπέζια παιχνίδια κ.ά. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαμέρισμα από την ταράτσα της πολυκατοικίας, καθώς η εξώπορτα ήταν κλειδωμένη.

Προσεγγίζοντας το παιδί κι εξασφαλίζοντας την σωματική του ακεραιότητα κατάφεραν να σταματήσουν τη δράση του, από την οποία, πάντως, δεν προέκυψε τραυματισμός. Η μητέρα του προσήχθη στο τμήμα, όταν επέστρεφε στο σπίτι, και τελικά συνελήφθη. Με εντολή εισαγγελέα ανατέθηκε η προσωρινή φύλαξη του αγοριού σε άτομο του φιλικού περιβάλλοντος.

