Αντιμέτωπος με σωρεία κατηγοριών σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος βρέθηκε ο 89χρονος μετά τη δίωξη από που του άσκησε ο Εισαγγελέας για την ένοπλη επίθεση στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο χθες το πρωί.

Φθάνοντας στο εισαγγελικό γραφείο, ο κατηγορούμενος χαιρετούσε τους δημοσιογράφους, ενώ αίσθηση προκαλεί ο διάλογός του με τον εισαγγελέα, ο οποίος τον ρώτησε αν θα πρέπει να τον φοβάται, με τον 89χρονο να απαντά «ναι, γιατί θα σε τουφεκίσω κι εσένα»!

Η δίωξη

Η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του ηλικιωμένου που περιλαμβάνει τρία κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων αφορά:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο

Οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση

Παράνομη οπλοφορία όπλου για θύρα κατ’ εξακολούθηση

Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων

Παράνομη κατοχή όπλων, (μαχαίρια και ρέπλικα)

Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση

Απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

