ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 15:48
29.04.2026 15:20

«Έτοιμος» να… τουφεκίσει και τον εισαγγελέα ο 89χρονος – Ο διάλογος και η σωρεία κατηγοριών (Photos)

efka-pyrovolismoi-7

Αντιμέτωπος με σωρεία κατηγοριών σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος βρέθηκε ο 89χρονος μετά τη δίωξη από που του άσκησε ο Εισαγγελέας για την ένοπλη επίθεση στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο χθες το πρωί.

Φθάνοντας στο εισαγγελικό γραφείο, ο κατηγορούμενος χαιρετούσε τους δημοσιογράφους, ενώ αίσθηση προκαλεί ο διάλογός του με τον εισαγγελέα, ο οποίος τον ρώτησε αν θα πρέπει να τον φοβάται, με τον 89χρονο να απαντά «ναι, γιατί θα σε τουφεκίσω κι εσένα»!

Η δίωξη

Η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του ηλικιωμένου που περιλαμβάνει τρία κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων αφορά:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή
Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος
Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο
Οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση
Παράνομη οπλοφορία όπλου για θύρα κατ’ εξακολούθηση
Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων
Παράνομη κατοχή όπλων, (μαχαίρια και ρέπλικα)
Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση
Απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

cells
ΚΟΣΜΟΣ

Αναζητούν το μυστικό της μακροζωίας στην κυτταρική αναζωογόνηση – Τα πειράματα, ο Τζεφ Μπέζος και η Silicon Valley

pasok_trikoupi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στον Δένδια για την απουσία ελληνικής συμμετοχής στα εξοπλιστικά 

karta_pos_forolotaria_3001_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση Μαρτίου – Δείτε αν κερδίσατε από 1.000 έως 50.000€

tsoukalas_2304_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Αίτημα για εξεταστική για να καλέσουμε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια να συνδράμουν ως μάρτυρες

kimmel
MEDIA

Το μήνυμα Κίμελ σε Τραμπ μετά την απειλή ανάκλησης της άδειας του ABC: Η εκπομπή συνεχίζεται

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

kalxas-124218
ΚΑΛΧΑΣ

Η ασπίδα σε Σκέρτσο και οι 23 δυσαρεστημένοι, το τηλέφωνο Τσίπρα – Φάμελλου και η Πρωτομαγιά, 3 νέα από τα γκάλοπ και οι βολές της αντιπολίτευσης στη ΔΕΗ

kopsimo-louloudiou
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Τα φυτά «ουρλιάζουν» όταν πονούν – Αλλά εμείς δεν τα ακούμε (Audio)

dimosioi-ypalliloi_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

