Στον εισαγγελέα ο 89χρονος για τους πυροβολισμούς σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: «Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση, ήθελα να φοβίσω το σύστημα – Προτιμώ τη φυλακή από το γηροκομείο»

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Τετάρτη 29/4, ο 89χρονος ο οποίος σκόρπισε τον τρόμο χθες, Τρίτη, μπουκάροντας με κυνηγετική καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως, τραυματίζοντας πέντε άτομα.

Ο άνδρας πέρασε τη νύχτα κρατούμενος στο Αστυνομικό Μέγαρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου και απολογήθηκε.

«Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση, ήθελα μόνο να φοβίσω το σύστημα. 40 χρόνια εργασίας στο Σικάγο λαμβάνω σύνταξη 2.614 δολάρια. Το ΙΚΑ αλλοίωσε τα ένσημά μου. Από 472 έγιναν 37. 21 χρόνια αδικίας και ταλαιπωρίας από τις ελληνικές αρχές. Με προσέβαλαν: “Ήρθες από την Αμερική να πάρεις σύνταξη;”. Πυροβόλησα στο έδαφος, δεν στόχευσα άνθρωπο. Άφησα το όπλο και σημείωμα ως πράξη απελπισίας και διαμαρτυρίας. Είμαι 90 ετών. Προτιμώ τη φυλακή από το γηροκομείο. Είχα προειδοποιήσει από το 2019, με είχαν κλείσει στο Δαφνί. Καταγγέλλω ελλιπή έλεγχο ασφαλείας στον ΕΦΚΑ» φέρεται να ήταν τα πρώτα λόγια του υπερήλικα στους αστυνομικούς στη ΓΑΔΑ, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Η σύλληψη του έγινε στην Πάτρα σε ξενοδοχείο δίπλα στο ΚΤΕΛ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες σκόπευε να διαφύγει με πλοίο στην Ιταλία.

Ο 89χρονος επιμένει στο προσωπικό του πρόβλημα με τα ένσημα και λέει πως αυτό όπλισε το χέρι του και τον έκανε να πάρει την απόφαση να σπείρει τον πανικό στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδοκείο.

Ενδιαφέρον έχει πως κινήθηκε και πώς εντοπίστηκε τελικά ο 89χρονος, ενώ είχε καταφέρει να πραγματοποιήσει τις δύο αιματηρές επιθέσεις και να κυκλοφορεί ανενόχλητος χρησιμοποιώντας συνολικά τρία ταξί, μέχρι την Πάτρα, δημιουργώντας ερωτήματα σχετικά με το πώς κατάφερε να κάνει όλα αυτά χωρίς να τον εμποδίσει κανείς και ενώ είχε καταγραφεί από πολλές κάμερες.

Το χρονικό

Όπως προέκυψε από την έρευνα, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, το θρίλερ εξελίχτηκε ως εξής:

Ο 89χρονος προχθές το βράδυ έκλεισε ραντεβού με ταξί για χτες το πρωί, προκειμένου να τον παραλάβει από το σπίτι της ανιψιάς του, όπου φιλοξενείτο, στα ‘Ανω Πατήσια, με προορισμό την Πάτρα.

Όταν τον παρέλαβε το ταξί το πρωί, προπλήρωσε τον οδηγό, αλλά του είπε να κάνουν μια στάση στον ΕΦΚΑ Κεραμικού, όπου μπήκε μέσα. Επειδή αργούσε ο ταξιτζής μετακινήθηκε σε άλλο σημείο γιατί εμπόδιζε την κίνηση.

Ο δράστης, αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε τον υπάλληλο στον ΕΦΚΑ, βγήκε έξω, δεν είδε το ταξί, για αυτό πήρε άλλο ταξί και πήγε στην οδό Λουκάρεως.

Σημειώνεται ότι στον ΕΦΚΑ υπήρχε υπάλληλος σεκιούριτι στην είσοδο, αλλά σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δήλωσε ότι ήταν στην τουαλέτα την κρίσιμη ώρα, για αυτό δεν είδε τον 89χρονο όταν έφτασε για να τον ελέγξει.

Στο κτίριο των δικαστηρίων ο 89χρονος μπήκε από είσοδο από την πλευρά του Πρωτοδικείου όπου δεν υπάρχει έλεγχος και κατευθύνθηκε στο κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου, όπου λειτουργούν διοικητικές υπηρεσίες και εισέβαλε σε γραφείο του ισογείου, όπου πυροβόλησε και τραυμάτισε στα πόδια ελαφρά τις τρεις γυναίκες υπαλλήλους, ενώ μία ακόμα έπαθε ισχυρό σοκ.

Αμέσως μετά, άφησε το όπλο σε ένα γραφείο, καθώς και τρεις επιστολές, μια εκ των οποίων προοριζόταν για τα μέσα ενημέρωσης, λέγοντας στους υπαλλήλους ότι εκεί εξηγούσε τους λόγους για όσα έκανε.

Την ώρα που έφευγε ο δράστης κάποιοι υπάλληλοι επιχείρησαν να τον ακολουθήσουν αλλά έκανε μια κίνηση ότι έχει και δεύτερο όπλο, για αυτό αναγκάστηκαν να σταματήσουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την αστυνομία, κοντά στο σημείο εξόδου του 89χρονου υπήρχε περιπολικό, αλλά οι αστυνομικοί δεν άκουσαν τους πυροβολισμούς και κανείς δεν τους ενημέρωσε για να ακινητοποιήσουν το δράστη.

Τόσο στην πρώτη επίθεση, όσο και στην δεύτερη, η αστυνομία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ειδοποιήθηκε μετά την αποχώρηση του δράστη από τα σημεία των επιθέσεων.

Ο 89χρονος πήρε ταξί από την οδό Αλεξάνδρας, με προορισμό αρχικά το ΚΤΕΛ Κηφισού, αλλά στην πορεία πλήρωσε το ταξιτζή να τον πάει στην Πάτρα, όπως και έγινε.

Πάντως η ταυτότητα του ήταν γνωστή από την αρχή, καθώς στον ΕΦΚΑ τον γνώριζαν και έδωσαν τα στοιχεία του και φωτογραφία του ενώ παράλληλα, την ώρα του περιστατικού στη Λουκάρεως η ανιψιά του τηλεφώνησε στην αστυνομία, έχοντας δει την φωτογραφία του που είχε ήδη βγει στην δημοσιότητα και είπε ότι ήταν ο θείος της, ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα και ότι είχε εμμονή με τον ΕΦΚΑ, καθώς ήταν σε διαμάχη μαζί του, γιατί δεν του έδινε σύνταξη για τα χρόνια που είχε δουλέψει στην Ελλάδα.

Η ίδια ανέφερε ότι στην Αθήνα όσο έμενε χρησιμοποιούσε ένα συγκεκριμένο ταξί και έτσι οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον πρώτο οδηγό, ο οποίος τους είπε για το ότι τον είχε πληρώσει για να τον πάει στην Πάτρα.

Αμέσως στήθηκαν μπλόκα στους σταθμούς των λεωφορείων και άλλα σημεία, ενώ ενημερώθηκαν και οι αστυνομικές υπηρεσίες στην Πάτρα να είναι σε ετοιμότητα και έτσι εντοπίστηκε το απόγευμα στο ξενοδοχείο και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα γεμάτο 38αρι περίστροφο, από το οποίο είχε ξυστεί ο αριθμός και η μάρκα.

Όσον αφορά το κίνητρο των πράξεων του ο 89χρονος στις επιστολές που άφησε στη Λουκάρεως, αναφέρεται με πάθος στη διαμάχη του με τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει είχε δουλέψει στην Ελλάδα και στη συνέχεια πήγε πρώτα στην Γερμανία και ύστερα στην Αμερική, από όπου έλαβε τελικά σύνταξη 2.600 ευρώ, ενσωματωμένη και με τη σύνταξη από τη Γερμανία.

Στην Ελλάδα όμως δεν του εγκρίθηκε η χορήγηση συμπληρωματικής σύνταξης, με το αιτιολογικό ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, κάτι που αποφάσισε και το δικαστήριο όπου κατέφυγε.

Αυτό του είχε γίνει εμμονή και μάλιστα το 2018 είχε τσακωθεί με υπάλληλο στα δικαστήρια της Λουκάρεως, με αποτέλεσμα να κληθεί από εισαγγελέα η αστυνομία για να του γίνουν συστάσεις.

Η άδεια οπλοφορίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επίσης ότι τον Ιούνιο του 2018, σε ηλικία 81 ετών τότε, ο δράστης των επιθέσεων είχε πάρει άδεια οπλοκατοχής για κυνηγετικό όπλο με βεβαίωση ιδιώτη ψυχιάτρου ότι ήταν ικανός.

Τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου όμως και αφού κατηγορήθηκε ότι άφησε σφαίρες στο γραφείο εισαγγελέα, μετά το επεισόδιο στο πλαίσιο της διαμάχης του για την σύνταξη του, δόθηκε εντολή για εγκλεισμό του σε δημόσιο ψυχιατρείο, όπου διαγνώστηκε ψυχική νόσος και νοσηλεύτηκε για λίγο διάστημα.

Τότε από την αστυνομία ανακλήθηκε η άδεια οπλοκατοχής και αφαιρέθηκε το κυνηγετικό όπλο.

Η καραμπίνα που χρησιμοποίησε σήμερα και το περίστροφο που είχε πάνω του την ώρα της σύλληψης ήταν παράνομα και ερευνάται πως τα είχε προμηθευτεί.

Η επιστολή του 89χρονου

Στην επιστολή που άφησε στο Πρωτοδικείο, ο 89χρονος φέρεται να αναφέρεται στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσής του, επιχειρώντας να εξηγήσει τι τον οδήγησε στην ακραία αυτή ενέργεια.

Ολόκληρη η επιστολή του

«Κύριοι των εφημερίδων, καλημέρα. Είναι ο Π.Κ. Γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937 και πήγα στρατιώτης το 1959.

​Το 1962 πήγα στο Βερολίνο για δουλειά και σχολείο. Το 1970 ταξίδεψα και εγκαταστάθηκα στο Σικάγο. Το 2005 κατέθεσα στο Σικάγο για σύνταξη και η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες. Επίσης, κατέθεσα στο Σικάγο τη γερμανική κάρτα και σε έξι μήνες μου έστειλαν τη μεικτή γερμανική σύνταξη.

​Στο ίδιο γραφείο και την ίδια ώρα, μαζί με τις δύο κάρτες, κατέθεσα και το ελληνικό ΙΚΑ: το βιβλιάριο ενσήμων και το βιβλιάριο ασθενείας. Οι Αμερικανοί μου είπαν πως θα στείλουν τα χαρτιά στην Ελλάδα και εμένα μου έδωσαν δύο από τα αντίγραφα και κάποια άλλα χαρτιά. Από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια.

​Το ελληνικό ΙΚΑ, αυτή η επιτροπή στην πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσε στο γραφείο, με έβρισε χυδαία και με αποκάλεσε «γενίτσαρο» που ήρθα στην Ελλάδα τους και ζητάω σύνταξη· τους έβρισα και εγώ. Και το ελληνικό ΙΚΑ, αφού έχει την πένα και η πένα έχει τη δύναμη, μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ, γράφοντας ένα γράμμα στο γερμανικό ΙΚΑ ότι δεν μου δίνουν ελληνική σύνταξη.

​ΥΓ ​Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα –όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια – πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια– σαν αδέσποτο σκυλί του κλωτσού και του μπάτσου.

​Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί.

​Ο λυσσασμένος,

Π.Κ. ».

