Τρομακτικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη μία γυναίκα (video/photos)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (29/4) στο φανάρι της Αγχιάλου στην παλαιά ΕΟ Θεσσαλονίκης-Βεροίας.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ένα φορτηγό συγκρούστηκε με αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με την οδηγό του ΙΧ να εγκλωβίζεται.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες όπου απεγκλώβισαν τη γυναίκα με χρήση διασωστικής σειράς.

Τραυματισμένη απεγκλωβίστηκε γυναίκα από ΕΙΧ όχημα, συνεπεία τροχαίου πλησίον του 15ου χλμ της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Γιαννιτσών (φανάρι Αγχιάλου)και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 29, 2026

Η ίδια μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της σε εφημερεύον νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

