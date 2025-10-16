Συνελήφθη o Βιλντόζα και η σύζυγός του στην Ιταλία – Επιτέθηκαν σε διασώστες

Η παρουσία του Λούκα Βιλντόζα στην Ιταλία δεν ξεκίνησε καλά καθώς έχει μπλεξίματα με το νόμο, τόσο αυτός, όσο και η σύζυγός του, Μιλίτσα Τάσιτς.

Αμφότεροι συνελήφθησαν στην Μπολόνια καθώς επιτέθηκαν σε διασώστες.

Σύμφωνα με το «iL Resto del Carlino», ο Αργεντινός πρώην άσος του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού (παίζει στην τοπική Βίρτους πλέον) και η βολεϊμπολίστρια από τη Σερβία, επιτέθηκαν σε πλήρωμα ασθενοφόρου τα ξημερώματα της Πέμπτης γιατί τους είχε κλείσει τον δρόμο.

Το περιστατικό έγινε κοντά στο γήπεδο της Βίρτους, όταν το ασθενοφόρο είχε δεχτεί κλήση για έκτακτο περιστατικό και έκλεισε τον δρόμο με αποτέλεσμα να μείνουν ακινητοποιημένοι. Αυτό ενόχλησε τον Βιλτόζα ο οποίος άρχισε να τους «παίζει τα φώτα» ενώ στη συνέχεια εξύβρισε και το πλήρωμα.

Αργότερα, μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο μακριά, τα δύο οχήματα συναντήθηκαν ξανά, με το ασθενοφόρο να χτυπά τις σειρήνες έχοντας επείγον περιστατικό. Ο Βιλντόζα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προσπάθησε να εμποδίσει το ασθενοφόρο πατώντας φρένο αλλά και με μανούβρες ώστε να μπει μπροστά του.Το πλήρωμα αποφάσισε να αποβιβαστεί και να ρωτήσει για ποιον λόγο γίνεται όλη αυτή η κατάσταση, με τον Αργεντίνο γκαρντ να πιάνει από το λαιμό έναν από τους τραυματιοφορείς, ενώ την ίδια ώρα η γυναίκα του τράβηξε από τα μαλλιά έναν από τους διασώστες. Στο σημείο περνούσε περιπολικό που είδε το συμβάν και συνέλαβε τον Βιλντόζα και τη σύζυγό του, που αμφότεροι είναι αντιμέτωπη με την κατηγορία επίθεσης σε ιατρικό προσωπικό.

