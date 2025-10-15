search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 01:24
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.10.2025 23:18

Euroleague: Επαγγελματική νίκη για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ με σούπερ Χολμς, 91-85 τη Βιλερμπάν

15.10.2025 23:18
holms pao basket

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε… όσο χρειάστηκε απέναντι στη Βιλερμπάν, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη διαδοχική νίκη του στη Euroleague και τρίτη στο σύνολο, πριν ταξιδέψει στην Πόλη για τη «μάχη» με την Αναντολού Εφές (17/10), στο κλείσιμο της «διαβολοβδομάδας».

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 91-85 της γαλλικής ομάδας στο ΟΑΚΑ, για την 4η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στη δεύτερη διαδοχική αποτυχία και τρίτη συνολικά.

Με τον Ρισόν Χολμς να πραγματοποιεί την κορυφαία μέχρι στιγμής εμφάνιση του με τη φανέλα του επτάστερου, τον Κέντρικ Ναν σταθερή αξία και τα ριμπάουντ να κάνουν τη διαφορά, ο Παναθηναϊκός δεν αγχώθηκε από την αμυντική ανισσοροπία του και πήρε μία επαγγελματική νίκη, απέναντι σε μία Βιλερμπάν που έμενε… ζωντανή από τα 6,75 (12/16 τρίποντα). 

Ωστόσο, το αμερικανικό δίδυμο του «τριφυλλιού» φρόντισε να… σβήνει κάθε πιθανότατα έκπληξης, όποτε οι Γάλλοι βρίσκονταν σε απόσταση αναπνοής, ειδικά στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα. 

Ο Ρισόν Χολμς τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο συνήθης ύποπτος Κέντρικ Ναν με 26 πόντους, προσθέτοντας στη στατιστική του 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ. 

Στους 12 σταμάτησε ο Τσεντί Όσμαν, κλείνοντας τον κύκλο των… διψήφιων από τον Παναθηναϊκό στην αποψινή βραδιά. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 13΄ ο Μάριους Γκριγκόνις βρήκε στόχο από τα 6,75 (το μοναδικό του εύστοχο στον αγώνα) και αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, καθώς σκόραρε και πάλι σε ματς Euroleague μετά από 365 ημέρες!

Από τη Βιλερμπάν ξεχώρισε ο Νάντο ντε Κολό με 18 πόντους. 

Τα δεκάλεπτα: 26-19, 48-39, 68-60, 91-85

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Περούγκα, Παστούσιακ, Τάις

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 4, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 12 (2), Χολμς 24, Σλούκας 2, Γκραντ 5 (1), Ναν 26 (2), Γκριγκόνις 3 (1), Ερναγκόμεθ 5 (1), Μήτογλου 6, Γιούρτσεβεν 4.

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Πιερίκ Πουπέ): Σέλιας 7 (1), Ατάμνα, Ατζίνσα 10 (2), Μάσα 5, Τζάκσον 4 (1), Ντε Κολό 18 (3), Ενγκουάμα 1, Λάιτι 13 (3), Ντιάιγ 2, Γουότσον 10 (2), Βοτέρ 4, Τραορέ 11 (3).

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ: Οι 28 ομάδες που εξασφάλισαν ήδη το εισιτήριο για την τελική φάση

Euroleague: Για τη τρίτη νίκη κόντρα στη Βιλερμπάν ο Παναθηναϊκός

Euro Cup: Πρεμιέρα για το Περιστέρι με επικό διπλό στην έδρα της περσινής τροπαιούχου, 84-81 την Μπιλμπάο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump madouro 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Εντολή Τραμπ στη CIA για τη διεξαγωγή μυστικών επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα – Στόχος ο Μαδούρο

venizelos ertnews- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρουκέτες Βενιζέλου: «Η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη – Θεσμικό και αξιακό αδιέξοδο»

panagiotopoulos 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διευκρίνιση Παναγιωτόπουλου μετά τη γκάφα για το 13ωρο

kimberly gkilfoil 99- new
LIFESTYLE

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η ανάρτησή της από γκαλά στο Λονδίνο με… ελληνικό χρώμα – Δείτε φωτογραφίες

Untitled design (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εντολή στον IDF να ετοιμάσει σχέδιο για την καταστροφή της Χαμάς σε περίπτωση που καταρρεύσει η εκεχειρία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

zervos opekepe 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, αλλά μόνο για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

sam-boregi-one-cikan
CUCINA POVERA

Κρητικά χορτοκαλίτσουνα τηγανιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 01:08
trump madouro 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Εντολή Τραμπ στη CIA για τη διεξαγωγή μυστικών επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα – Στόχος ο Μαδούρο

venizelos ertnews- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρουκέτες Βενιζέλου: «Η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη – Θεσμικό και αξιακό αδιέξοδο»

panagiotopoulos 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διευκρίνιση Παναγιωτόπουλου μετά τη γκάφα για το 13ωρο

1 / 3