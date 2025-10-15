search
15.10.2025 10:03

Euroleague: Για τη τρίτη νίκη κόντρα στη Βιλερμπάν ο Παναθηναϊκός

nunn pao

Μετά τη νίκη θρίλερ στη Μπασκόνια με το buzzer beater του Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός στη νέα διαβολοβδομάδα αντιμετωπίζει την Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens (15/10, 21:15) για την 4η αγωνιστική της Euroleague

Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν θα πάρουν θέση στο τζάμπολ απέναντι στη γαλλική ομάδα με ρεκόρ 2-1, την ώρα που η αντίπαλός τους μετρά 1-2.

Μετά τη νίκη με 87-79 επί της Μπάγερν Μονάχου στην πρεμιέρα, ο Παναθηναϊκός γνώρισε την εντός έδρας ήττα από την Μπαρτσελόνα, με 103-96. 

Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (90-86) την Κυριακή (12/10) για τη 2η αγωνιστική της Greek Basketball League, οι «πράσινοι» χρειάζονται και για ψυχολογικούς λόγους το θετικό αποτέλεσμα. Το θετικό είναι πως ο Κέντρικ Ναν δεν έχει κάτι σοβαρό και αναμένεται να αγωνιστεί σήμερα μετά την απουσία του την Κυριακή.

 Όμως, ο Παναθηναϊκός έχασε στο ντέρμπι του ΣΕΦ τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ. Ο σέντερ των «πρασίνων» υπέστη κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του μεσαίου δακτύλου της δεξιάς άκρας χειρός, καθώς και θλαστικό τραύμα. Του τοποθετήθηκε νάρθηκας και δεν υπολογίζεται από τον Εργκίν Αταμάν για τα δύο ματς της δεύτερης «διαβολοβδομάδας» της Euroleague, με τη Βιλερμπάν και με την Αναντολού Εφές εκτός (17/10). 

Ο Παναθηναϊκός έχει νικήσει τη Βιλερμπάν τις τελευταίες επτά φορές που οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες

Το πανόραμα της 4ης αγωνιστικής στην Euroleague

  • Ολυμπιακός-Αναντολού Εφές  78-82
  • Φενερμπαχτσέ-Ντουμπάι  69-93
  • Ερυθρός Αστέρας-Ζαλγκίρις Κάουνας 88-79
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ -Μπαρτσελόνα 71-92
  • Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 64-53

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου

  • 21:15 Παναθηναϊκός-Βιλερμπάν   
  • 21:30 Βαλένθια-Χαποέλ Τελ Αβίβ
  • 21:30 Βίρτους Μπολόνια-Μονακό 
  • 21:45 Παρί -Μπασκόνια
  • 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης -Παρτιζάν 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

  • Ζαλγκίρις Κάουνας 3-1
  • Μπαρτσελόνα  3-1
  • Μονακό  2-1
  • Ρεάλ Μαδρίτης 2-1
  • Χαποέλ Τελ Αβίβ 2-1
  • Βαλένθια 2-1
  • Παναθηναϊκός 2-1
  • Παρί  2-1
  • Παρτιζάν 2-1
  • Ολυμπιακός 2-2
  • Αναντολού Εφές  2-2
  • Ερυθρός Αστέρας 2-2
  • Μπάγερν Μονάχου 2-2
  • Ντουμπάι 2-2
  • Βιλερμπάν  1-2
  • Βίρτους Μπολόνια 1-2
  • Φενερμπαχτσέ  1-3
  • Αρμάνι Μιλάνο 1-3
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3
  • Μπασκόνια  0-3

Euro Cup: Πρεμιέρα για το Περιστέρι με επικό διπλό στην έδρα της περσινής τροπαιούχου, 84-81 την Μπιλμπάο

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θα γυρίσω στην Ελλάδα – Εδώ ξεκίνησα, εδώ θα τελειώσω» (Video)

Ιταλία: Διαμαρτυρίες και συνθήματα κατά του Ισραήλ πριν την ποδοσφαιρική αναμέτρηση στο Ούντινε (Video)

