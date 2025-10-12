Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 90-86: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς σε συναρπαστικό παιχνίδι στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός πήρε το πρώτο μπασκετικό ντέρμπι της χρονιάς. Σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, οι πρωταθλητές επικράτησαν του Παναθηναϊκού με σκορ 90-86, έχοντας κορυφαίο παίκτη τον Σάσα Βεζένκοφ.

Εξαιρετικοί Σορτς, Ερνανγκόμεθ και Τολιόπουλος με Σλούκα για τον Παναθηναϊκό που είχε προβάδισμα 10 πόντους στο πρώτο ημίχρονο.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 43-48, 68-67, 90-86

