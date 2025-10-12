Εξωγήινη η Γκρέτσεν Γουόλς – Κατέρριψε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ πεταλούδα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η αμερικανίδα Γκρέτσεν Γουόλς κατέρριψε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ στα 50 μέτρα πεταλούδα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που διεξάγεται στην πόλη Κάρμελ των ΗΠΑ.
Η Γουόλς κάλυψε την απόσταση σε 23,72 δευτερόλεπτα, βελτιώνοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειώσει πέρσι στη Βουδαπέστη κατά 0,02 δευτερόλεπτα.
Η κορυφαία κολυμβήτρια κατέχει πλέον τα πέντε κορυφαία ρεκόρ όλων των εποχών και είναι η μοναδική που έχει «σπάσει» το φράγμα των 24 δευτερολέπτων στα 50μ πεταλούδα.
Στον τελικό την Αμερικανίδα ακολούθησαν η Αλεξάντρα Πέρκινς από την Αυστραλία με 24.64 και η Ρους Βανότερνταϊκ από το Βέλγιο με 25.44.
Διαβάστε επίσης:
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Με απουσίες το πρώτο ντέρμπι των «αιωνίων» στο ΣΕΦ
Στο ΟΑΚΑ το διεθνές Κύπελλο Υποβρύχιου Rugby (Photos)
Μουντιάλ 2026: Ματς «χωρίς αύριο» για την Εθνική με Δανία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.