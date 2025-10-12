search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 15:53
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

12.10.2025 13:25

Εξωγήινη η Γκρέτσεν Γουόλς – Κατέρριψε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ πεταλούδα

12.10.2025 13:25
walsh

Η αμερικανίδα Γκρέτσεν Γουόλς κατέρριψε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ στα 50 μέτρα πεταλούδα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που διεξάγεται στην πόλη Κάρμελ των ΗΠΑ.

Η Γουόλς κάλυψε την απόσταση σε 23,72 δευτερόλεπτα, βελτιώνοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειώσει πέρσι στη Βουδαπέστη κατά 0,02 δευτερόλεπτα.

Η κορυφαία κολυμβήτρια κατέχει πλέον τα πέντε κορυφαία ρεκόρ όλων των εποχών και είναι η μοναδική που έχει «σπάσει» το φράγμα των 24 δευτερολέπτων στα 50μ πεταλούδα.

Στον τελικό την Αμερικανίδα ακολούθησαν η Αλεξάντρα Πέρκινς από την Αυστραλία με 24.64 και η Ρους Βανότερνταϊκ από το Βέλγιο με 25.44.

