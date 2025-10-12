Μουντιάλ 2026: Ματς «χωρίς αύριο» για την Εθνική με Δανία

Ματς «δίχως αύριο» για την Εθνική μας στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης, καθώς η νίκη είναι μονόδρομος για να διατηρηθούν οι ελπίδες πρόκρισης.

Η Ελλάδα παίζει το βράδυ της Κυριακής (12/10, 21:45) τα… ρέστα της αφού με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα μένει -ουσιαστικά- εκτός τελικής φάσης Μουντιάλ 2026 και θα συμπληρώσει 13 χρόνια απουσίας από οποιαδήποτε μεγάλη διοργάνωση.



Οι δύο συνεχόμενες ήττες από Δανία και Σκωτία «προσγείωσαν» απότομα την ομάδα, αλλά και περιόρισαν τις μεγάλες προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες. Παρ΄όλα αυτά, η νεανική «γαλανόλευκη» εξακολουθεί να συναρπάζει με τον τρόπο που παίζει, αλλά για πετύχει το στόχο της θα πρέπει να κάνει «πλήρες» παιχνίδι, όπως το χαρακτήρισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Όλοι έτοιμοι

Δηλαδή να περιορίσει -να μηδενίσει ακόμα καλύτερα- τα αμυντικά λάθη καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να κάνει την υπέρβαση.



Προβλήματα με απουσίες δεν υπάρχουν, όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι και αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού, με δεδομένο ότι κάποιοι παίκτες είναι καταπονημένοι από την προσπάθεια στη Γλασκώβη.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Alpha και την ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης ή Βλαχοδήμος, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης, Παυλίδης

ΔΑΝΙΑ (Μπράιαν Ρίμερ): Σμάιχελ, Μέλε, Α. Κρίστενσεν, Άντερσεν, Ρ. Κρίστενσεν, Χιούλμαντ, Φρόχολντ, Χόιμπιεργκ, Ντάμσγκαρντ, Ντόργκου, Μπίρεθ, Χόιλουντ

