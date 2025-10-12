search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 09:55
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.10.2025 07:38

Μουντιάλ 2026: Ματς «χωρίς αύριο» για την Εθνική με Δανία

12.10.2025 07:38
podosfairo_ethniki_ellados

Ματς «δίχως αύριο» για την Εθνική μας στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης, καθώς η νίκη είναι μονόδρομος για να διατηρηθούν οι ελπίδες πρόκρισης. 

Η Ελλάδα παίζει το βράδυ της Κυριακής (12/10, 21:45) τα… ρέστα της αφού με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα μένει -ουσιαστικά- εκτός τελικής φάσης Μουντιάλ 2026 και θα συμπληρώσει 13 χρόνια απουσίας από οποιαδήποτε μεγάλη διοργάνωση.
 
Οι δύο συνεχόμενες ήττες από Δανία και Σκωτία «προσγείωσαν» απότομα την ομάδα, αλλά και περιόρισαν τις μεγάλες προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες. Παρ΄όλα αυτά, η νεανική «γαλανόλευκη» εξακολουθεί να συναρπάζει με τον τρόπο που παίζει, αλλά για πετύχει το στόχο της θα πρέπει να κάνει «πλήρες» παιχνίδι, όπως το χαρακτήρισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. 

Όλοι έτοιμοι

Δηλαδή να περιορίσει -να μηδενίσει ακόμα καλύτερα- τα αμυντικά λάθη καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να κάνει την υπέρβαση.
 
Προβλήματα με απουσίες δεν υπάρχουν, όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι και αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού, με δεδομένο ότι κάποιοι παίκτες είναι καταπονημένοι από την προσπάθεια στη Γλασκώβη. 

Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Alpha και την ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης ή Βλαχοδήμος, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης, Παυλίδης

ΔΑΝΙΑ (Μπράιαν Ρίμερ): Σμάιχελ, Μέλε, Α. Κρίστενσεν, Άντερσεν, Ρ. Κρίστενσεν, Χιούλμαντ, Φρόχολντ, Χόιμπιεργκ, Ντάμσγκαρντ, Ντόργκου, Μπίρεθ, Χόιλουντ

Διαβάστε επίσης:

Γιοβάνοβιτς: «Με πειράζει η πολύ σκληρή κριτική – Θαυμάζω τους παίκτες»

Λήξη συναγερμού: Κανονικά στους πάγκους τους ο Αταμάν και οι άλλοι 5 προπονητές – Η ανακοίνωση της ΓΓΑ

Χάος στη Basket League: Αταμάν και άλλοι πέντε προπονητές απαγορεύεται να προπονήσουν


 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
taxi_thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί παρέσυρε αστυνομικό με μηχανή και τον εγκατέλειψε

pasok
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νεύρα στο ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα, γραμματέας νομαρχιακής τον λέει «πολιτικό ερπετό»

androulakis tsipras 331- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο ΠΑΣΟΚ βλέπουν τον Τσίπρα ως «σκιάχτρο» της ΝΔ – Τι περιμένουν στις δημοσκοπήσεις της εβδομάδας

europol
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη στο Μεξικό ο «Έλληνας» αρχηγός της σουηδικής μαφίας (Photo)

syntaxiouchoi_0910_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Αναδρομικά για δύο κατηγορίες – Τα ποσά και οι διαδικασίες διεκδίκησης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

pitt ines de ramon
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν «ζουν πλέον μαζί»

aftias-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιώργος Αυτιάς ζήτησε βοήθεια από τις Βρυξέλλες για τις υψηλές τιμές σε ρεύμα και σούπερ μάρκετ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 09:52
taxi_thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί παρέσυρε αστυνομικό με μηχανή και τον εγκατέλειψε

pasok
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νεύρα στο ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα, γραμματέας νομαρχιακής τον λέει «πολιτικό ερπετό»

androulakis tsipras 331- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο ΠΑΣΟΚ βλέπουν τον Τσίπρα ως «σκιάχτρο» της ΝΔ – Τι περιμένουν στις δημοσκοπήσεις της εβδομάδας

1 / 3