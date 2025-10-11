Χάος στη Basket League: Αταμάν και άλλοι πέντε προπονητές απαγορεύεται να προπονήσουν

Τα πάνω – κάτω φέρνει στο ελληνικό μπάσκετ η απόφαση της ΓΓΑ να ζητήσει ειδικά έγγραφα από τον Εργκίν Αταμάν και ακόμη πέντε προπονητές της Basket League για να τους επιτρέψει να κοουτσάρουν.

Η συμμετοχή των έξι προπονητών βρίσκεται στον αέρα, όπως προκύπτει τουλάχιστον από την αληλλογραφία μεταξύ ΓΓΑ και ΕΟΚ.

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η ΓΓΑ, ένας προπονητής σε ομάδα της GBL για να καθίσει στον πάγκο ομάδας του πρωταθλήματος, πρέπει να εκδώσει κάρτα, στην οποία θα υπάρχουν πιστοποιητικά σχετικά με την ψυχική του υγεία, το ποινικό μητρώο του και άλλα ζητήματα.

Αρκετοί προπονητές δεν έχουν κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καθίσουν στον πάγκο της ομάδας τους. Ένας από αυτούς, που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είναι και ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος θα μπορεί να καθίσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού μόνο ως βοηθός!

Οι άλλοι πέντε που δεν διαθέτουν τις συγκεκριμένες τυπικές προδιαγραφές είναι οι προπονητές της ΑΕΚ (Σάκοτα), του Πανιωνίου (Παβίτσεβιτς), του Αμαρουσίου (Παπαθεοδώρου), του Κολοσσού (Καράσκο) και του ΠΑΟΚ (Ζντοβτς).

Η ΕΟΚ ζητά από τη ΓΓΑ να ανακαλέσει, καθώς -όπως αναφέρει- στη σχετική αλληλογραφία η απόφαση αυτή θα ωθήσει σε απαξίωση το ίδιο το μπάσκετ.

«Από την πλευρά μας, θα ακολουθήσουμε τα περιεχόμενα στην επιστολή σας, όπως έχουμε υποχρέωση, αλλά σας επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι οι συνέπειες θα είναι ολέθριες για την αξιοπιστία των πρωταθλημάτων. Μοναδικός υπεύθυνος για τη δυσφήμιση που θα υποστεί το άθλημα θα είναι το Υπουργείο σας σε συνέχεια των εγγράφων σας, τα οποία άκριτα αποστέλλετε και διατάσσετε την Ομοσπονδία μας να πράξει», αναφέρει.

«Πρωτοκλασάτα και καταξιωμένα στον Ευρωπαϊκό χώρο ονόματα προπονητών της Basket League καθώς και πολλών αλλοδαπών προπονητών, ελλείπουν από το πίνακα που σας απέστειλε ο Σύνδεσμος προπονητών και εσείς μας τον αποστείλατε χωρίς κανένα προγενέστερο έλεγχο.

Είναι πραγματικά άξιο απορίας, το πόσο επιφανειακή είναι η προσέγγιση που λειτουργούν θεσμοί σε ένα τόσο φλέγον ζήτημα και συγκεκριμένα όσοι αποστέλλουν τέτοια έγγραφα προς το Κράτος, και εν συνεχεία πως το Κράτος τα αποστέλλει προς εφαρμογή σε μία αθλητική Ομοσπονδία.

Με βάση όλα τα ανωτέρω και ενόψει της διεξαγωγής πρωταθλημάτων, επαγγελματικών και ερασιτεχνικών κατηγοριών, στις 11-12-13 Οκτωβρίου, παρακαλούμε όπως μέχρι και το Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. να προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες ανάκλησης, μεταρρύθμισης άλλως τροποποίησης του ανωτέρω εγγράφου σας, προκειμένου να μην οδηγηθούν τα πρωταθλήματα, επαγγελματικά (Stoiximan GBL) και ερασιτεχνικά (A1 Γυναικών, Εlite League κλπ), στην απόλυτη απαξίωση, επί σκοπώ προστασίας του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης από τη δεδομένη δυσφήμηση του σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο».

