Φαυλότητα από την ΕΟΚ του Λιόλιου: Ενέγραψε σωματείο, που έχει διαγραφεί από τη ΓΓΑ   

Εξωφρενικά πράγματα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ, με αρνητικό όσο και προκλητικό πρωταγωνιστή τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος φαίνεται να αγνοεί νόμους, Πολιτεία και κυβέρνηση, προκειμένου να επιβάλει ένα φαύλο καθεστώς.

Το κράτος σε ρόλο παρατηρητή, μένει να αιφνιδιάζεται από τις κινήσεις του ανεξέλεγκτου παράγοντα, που προσπαθεί με νεποτισμό να επιβάλλει τους δικούς του ρουσφετολογικούς κανόνες, πέρα από κάθε δεοντολογία και τήρηση της ισονομίας.

Το τελευταίο κρούσμα καθεστωτικής συμπεριφοράς οδηγεί στον εξευτελισμό του Υπουργείου Αθλητισμού και εκθέτει την προσπάθεια του Γιάννη Βρούτση να υποχρεώσει τα σωματεία να εναρμονίσουν το καταστατικό τους με τις επιταγές του Αθλητικού Νόμου. Πρόκειται για μία διαδικασία, που ξεκίνησε το 2024 και οι περισσότεροι σύλλογοι όντως προσαρμόστηκαν.

Μάλιστα τα αρμόδια όργανα της ΓΓΑ έδωσαν περιθώριο ενός έτους γι’ αυτή την προσαρμογή, προκειμένου όσα σωματεία δεν πρόλαβαν να κάνουν τις αναγκαίες κινήσεις, ώστε στο τέλος να υπάρξει ένα ενιαίο πλαίσιο ισότητας για όλους.

Τα σωματεία που δεν ανταποκρίθηκαν και οι προβλεπόμενες διαγραφές

Στο σύνολο των αθλημάτων, εμφανίστηκαν περίπου 500 σωματεία που δεν ανταποκρίθηκαν και έτσι το Υπουργείο προχώρησε σε άρση της αθλητικής τους αναγνώρισης. Ανάμεσά τους, για παράδειγμα, και οι Εσπερίδες, ένα ιστορικό σωματείο μπάσκετ, που αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα της Α1 γυναικών δύο μέρες πριν το τζάμπολ.

Η διαπιστωτική πράξη άρσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από την ΓΓΑ για τις Εσπερίδες ελήφθη στις 23 Σεπτεμβρίου. Στο ίδιο έγγραφο γινόταν άρση αθλητικής αναγνώρισης και του σωματείου «Ακαδημία Σχηματαρίου Πρωτέας».

Ακολούθησε η ΕΟΚ που προχώρησε στις προβλεπόμενες διαγραφές.

Και ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΟΚ έλαβε αυτή την απόφαση στις 8 Οκτωβρίου, η Ομοσπονδία επανήλθε ξαφνικά και ανερυθρίαστα: Προφανώς με οδηγία και πάντως σε γνώση του Βαγγέλη Λιόλιου, ο γενικός γραμματέας της ΕΟΚ Λάμπρος Τάκης ενέγραψε εκ νέου τον Πρωτέα Σχηματαρίου, (με την υπ’ αριθμ. 88/9-10-2025, της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπως αποκαλύπτει το ebasket.gr).

Μόνο που υπάρχει μία ένσταση: Για να εγγραφεί ένα σωματείο, που έχει διαγραφεί από το Μητρώο της ΓΓΑ, πρέπει να προηγηθεί απόφαση της ΓΓΕ που το αναγνωρίζει ξανά. Αλλά τέτοια απόφαση από τη ΓΓΑ δεν υπάρχει – μία απλή αναζήτηση στο σύστημα το αποδεικνύει. Η ΕΟΚ κινήθηκε αυτόνομα, γιατί έτσι θέλει και… (νομίζει ότι) μπορεί.

Με άλλα λόγια, η ΕΟΚ φαίνεται να κινείται υπεράνω του νόμου. Και όχι μόνο: Αν ισχύουν όλα τα παραπάνω γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της και το δικό της καταστατικό. Το οποίο αναφέρει ρητά (άρθρο 6, παρ. β) ότι «χάνουν την ιδιότητα μέλους της ΕΟΚ τα σωματεία των οποίων έχει ανακληθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση από τη ΓΓΑ».

Το γιατί υπήρξε αυτή η ειδική, εξόχως ρουσφετολογική και εντελώς προκλητική μεταχείριση για τον Πρωτέα Σχηματαρίου και όχι για παράδειγμα για τις Εσπερίδες, ίσως εξηγείται από τα πρόσωπα που βρίσκονται επί του… πεδίου:

Όπως επισημαίνει το ebasket, τον Πρωτέα «τρέχει» Βασιλική Καπάζογλου, η οποία είναι συνεργάτης του Ηλία Μπουρμά, προέδρου της ΕΣΚΑΣΕ και μέλος τού Δ.Σ. της Ένωσης. Ο κ. Μπουρμάς παρέχει τις νομικές του υπηρεσίες στο σωματείο, αλλά παράλληλα έχει και μία ακόμα… «ιδιότητα»: Είναι προσωπική επιλογή του Βαγγέλη Λιόλιου για την προεδρία της ΕΣΚΑΣΕ, άνθρωπος δηλαδή της επιρροής και του μηχανισμού που έχει φτιάξει ο πρόεδρος της ΕΟΚ στο χώρο του μπάσκετ.

Το μείζον θέμα που προκύπτει δεν είναι ο μηχανισμός που (θέλει να) έχει ο κ. Λιόλιος για να συντηρήσει την προσωπική του εξουσία στο μπάσκετ. Αλλά ότι αυτός ο μηχανισμός παρακάμπτει τους νόμους της πολιτείας, ποδοπατά και παραβιάζει – κάπως σαν εσκεμμένο, αντιαθλητικό φάουλ και ντισκελιφιέ μαζί!) – τους κανόνες που προσπαθεί να θεσμοθετήσει ο Γιάννης Βρούτσης στον ελληνικό αθλητισμό.

Εκτός κι αν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι αυτό που δεν έκανε τόσο καιρό, η εναρμόνιση δηλαδή του καταστατικού, το συγκεκριμένο σωματείο, ο Πρωτέας, το κατάφερε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες – ήτοι υπήρξε Γενική Συνέλευση, απόφαση Πρωτοδικείου για αλλαγή καταστατικού, έλεγχος από τη ΓΓΑ και χορήγηση εκ νέου αθλητικής αναγνώρισης!

Καλό είναι να δοθούν απαντήσεις το συντομότερο για να μην πέφτουν σκιές στον αθλητισμό και μάλιστα στο μπάσκετ, που αποτελεί σημείο αναφοράς στη χώρα μας.

