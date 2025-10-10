Οι παίκτες της Εθνικής Ελπίδων αφιέρωσαν τη νίκη στη Γερμανία στον Πάνο Ρούτσι: «Ο πατέρας που νίκησε το σκοτάδι» (Video)

Η Εθνική Ελπίδων πήρε σπουδαία νίκη επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Euro U21 και έγραψε ιστορία. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και πήρε ένα αποτέλεσμα που θα μνημονεύεται για χρόνια.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης οι παίκτες της Εθνικής πανηγύρισαν έξαλλα τη μεγάλη τους νίκη, ωστόσο φρόντισαν να στείλουν και ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Μαζεύτηκαν όλοι μαζί κρατώντας μία ελληνική σημαία που είχε πάνω γραμμένη μία αφιέρωση για τον Πάνο Ρούτσι.

«Ο πατέρας που νίκησε το σκοτάδι. Πάνος Ρούτσι», ήταν το μήνυμά τους για τον πρώην απεργό πείνας, ο οποίος συγκλόνισε όλη την χώρα με τον αγώνα του ο οποίος κράτησε 23 ολόκληρες ημέρες και αφορούσε το αίτημα να γίνει πλήρης τοξικολογικός και βιοχημικός έλεγχο στη σορό του παιδιού του, Ντένις, ο οποίος σκοτώθηκε στην σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

