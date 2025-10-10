search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 01:35
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.10.2025 23:47

Οι παίκτες της Εθνικής Ελπίδων αφιέρωσαν τη νίκη στη Γερμανία στον Πάνο Ρούτσι: «Ο πατέρας που νίκησε το σκοτάδι» (Video)

10.10.2025 23:47
routsi ethniki

Η Εθνική Ελπίδων πήρε σπουδαία νίκη επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Euro U21 και έγραψε ιστορία. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και πήρε ένα αποτέλεσμα που θα μνημονεύεται για χρόνια.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης οι παίκτες της Εθνικής πανηγύρισαν έξαλλα τη μεγάλη τους νίκη, ωστόσο φρόντισαν να στείλουν και ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Μαζεύτηκαν όλοι μαζί κρατώντας μία ελληνική σημαία που είχε πάνω γραμμένη μία αφιέρωση για τον Πάνο Ρούτσι.

«Ο πατέρας που νίκησε το σκοτάδι. Πάνος Ρούτσι», ήταν το μήνυμά τους για τον πρώην απεργό πείνας, ο οποίος συγκλόνισε όλη την χώρα με τον αγώνα του ο οποίος κράτησε 23 ολόκληρες ημέρες και αφορούσε το αίτημα να γίνει πλήρης τοξικολογικός και βιοχημικός έλεγχο στη σορό του παιδιού του, Ντένις, ο οποίος σκοτώθηκε στην σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Διαβάστε επίσης:

ΝΒΑ: Το καλάθι του… αιώνα σε φιλικό της Οκλαχόμα με τον Σάρλοτ – Αδιανόητο εύστοχο σουτ (video)

Εθνική Ελλάδας: Θέλει θαύμα για απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ

Euroleague: Διπλό του Παναθηναϊκού στη Βιτόρια με buzzer beater Ναν, 86-84 τη Μπασκόνια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
spain covid
ΚΟΣΜΟΣ

Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορωνοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία

mansur yavas
ΚΟΣΜΟΣ

Στο στόχαστρο Ερντογάν και ο δήμαρχος της Άγκυρας – Άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών ζητά η Εισαγγελία για έρευνα σε βάρος του

dasmoi ee – new
ΚΟΣΜΟΣ

Πρόσθετους δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές από τον Νοέμβριο ανακοίνωσε ο Τραμπ

seismos xili
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στην περιοχή του Πορθμού Ντρέικ στη Χιλή – Προειδοποίηση για τσουνάμι

routsi ethniki
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι παίκτες της Εθνικής Ελπίδων αφιέρωσαν τη νίκη στη Γερμανία στον Πάνο Ρούτσι: «Ο πατέρας που νίκησε το σκοτάδι» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

skorda-bisbikis-new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά για Μπισμπίκη: «Μου κάνει εντύπωση που μετά από αυτή την ιστορία θα ζητήσουν έφεση» (Video)

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομικό δίκαιο: Πλεον δεν θα βαρύνουν τα χρέη τους κληρονόμους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 01:35
spain covid
ΚΟΣΜΟΣ

Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορωνοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία

mansur yavas
ΚΟΣΜΟΣ

Στο στόχαστρο Ερντογάν και ο δήμαρχος της Άγκυρας – Άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών ζητά η Εισαγγελία για έρευνα σε βάρος του

dasmoi ee – new
ΚΟΣΜΟΣ

Πρόσθετους δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές από τον Νοέμβριο ανακοίνωσε ο Τραμπ

1 / 3