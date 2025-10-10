search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 23:12
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

10.10.2025 21:53

Βραδιά όνειρο στην Ιένα: Θρίαμβος της Εθνικής Ελπίδων στην Ιένα, επιβλήθηκε 3-2 της Γερμανίας

10.10.2025 21:53
Μια από τις μεγαλύτερες νίκες του ελληνικού ποδοσφαίρου σε επίπεδο εθνικών ομάδων, πέτυχε η εθνική Ελπίδων (Κ21) που επικράτησε 3-2 της Γερμανίας στην Ιένα, στο πλαίσιο των προκριματικών του EURO 2027. Έτσι, το συγκρότημα του Γιάννη Ταουσιάνη βρίσκεται στην κορυφή του 3ου ομίλου με δύο νίκες και ήδη θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για συμμετοχή στους τελικούς, καθώς την πρόκριση παίρνουν οι πρώτοι των 9 ομίλων και ο καλύτερος δεύτερος.

Στο 13΄ από εκτέλεση φάουλ του Άλεν ο Καλογερόπουλος πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Κωνσταντίνος Κωστούλας με δεύτερη άνοιξε το σκορ. Ένα λεπτό αργότερα ο γκολκίπερ των Γερμανών Ζάιμεν έκανε παιδαριώδες λάθος, ο Τζίμας του έκλεψε τη μπάλα και έγραψε το 0-2. Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι με τον Βάιπερ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου.

Στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου η Γερμανία πίεσε ασφυκτικά και βρήκε το γρήγορο γκολ που αναζητούσε με τον Ντάμαρ στο 54΄. Στο 59΄ από κόρνερ του Μπίσχοφ ο Ρότε ισοφάρισε με κεφαλιά και η Ελλάδα είχε απολέσει πολύ γρήγορα το μεγάλο της προβάδισμα. Ο Τρεζόλντι είχε νέο δοκάρι για την «μάνσαφτ» στο 65΄.

Κι ενώ το ματς έδειχνε να «γυρίζει» προς όφελος των γηπεδούχων, ο Δημήτρης Ράλλης με διαγώνιο σουτ στο 81΄ χάρισε τη νίκη στην εθνική. Η Ελλάδα θριάμβευσε επί γερμανικού εδάφους, εναντίον της ομάδας που έφτασε έως τον τελικό της προηγούμενης διοργάνωσης και που δεν είχε χάσει σε προκριματικό τα τελευταία τέσσερα χρόνια. 

Διαιτητής: Ματέο Μαρτσενάρο (Ιταλία)
Κίτρινες: Μπότης, Κοντούρης, Σμυρλής, Παπαδόπουλος, Ράλλης

Οι συνθέσεις: 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Αντόνιο Ντι Σάλβο): Ζάιμεν, Μοργκάλα (46΄ Ουεντραόγκο), Μπλανκ, Ρότε, Ούρλιχ, Ντάμαρ (76΄ Κουμούρ), Μπίσχοφ, Ασέκο (84΄ Άνσα), Βάιπερ, Τρεζόλντι (68΄ Πεϊτσίνοβιτς), Βάνερ (46΄ Ελ Μάλα)
ΕΛΛΑΔΑ (Γιάννης Ταουσιάνης): Μπότης, Κ. Κωστούλας, Καλογερόπουλος,, Αλεξίου, Άλεν, Κοντούρης (73΄ Κάτρης), Γκούμας (29΄λ.τρ. Μπρέγκου), Καλοσκάμης, Πνευμονίδης (62΄ Σμυρλής), Τζίμας (62΄ Ράλλης), Μπ. Κωστούλας (72΄ Παπαδόπουλος)

