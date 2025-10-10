Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ο χορός με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο Λονδίνο (Video)

Στους ρυθμούς του Κωνσταντίνου Αργυρού χόρεψε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ η οποία το βράδυ της Πέμπτης (9/10) τίμησε με την παρουσία της την εκδήλωση του «The Hellenic Initiative», ενός διεθνούς οργανισμού Ελληνοαμερικανών με σημαντικό φιλανθρωπικό έργο.

Κεντρικός προσκεκλημένος της εκδήλωσης για τη διασκέδαση ήταν ο δημοφιλής Έλληνας τραγουδιστής, ο οποίος ανέλαβε να ανεβάσει το κέφι των καλεσμένων. Κάτι που -όπως φαίνεται- κατάφερε να κάνει με το παραπάνω…

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, η πρέσβης, φορώντας μια εντυπωσιακή κατακόκκινη τουαλέτα, φαίνεται να ξεφαντώνει, χορεύοντας στον ρυθμό του «Μάλλον κάτι ξέρω» με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Σημειώνεται ότι η εμφάνιση αυτή έρχεται λίγες μέρες μετά την επίσημη ορκωμοσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο State Department στις 29/09. Το ταξίδι της στην Αθήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Νικόλ Κίντμαν – Κιθ Έρμπαν: Το διαζύγιο, η «ρήτρα κοκαΐνης» και το μηνιαίο εισόδημα «μαμούθ»

Πάνος Καλίδης: «Ξέρουμε τον ρόλο της γυναίκας και του άντρα στο σπίτι μας, δεν μπερδευόμαστε» (Video)

Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια τον γονιών του: «Άρχισα να πίνω – Δεν πάλεψα τίποτα, δεν έκλαψα ποτέ» (Video)