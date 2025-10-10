Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ο χορός με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο Λονδίνο (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στους ρυθμούς του Κωνσταντίνου Αργυρού χόρεψε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ η οποία το βράδυ της Πέμπτης (9/10) τίμησε με την παρουσία της την εκδήλωση του «The Hellenic Initiative», ενός διεθνούς οργανισμού Ελληνοαμερικανών με σημαντικό φιλανθρωπικό έργο.
Κεντρικός προσκεκλημένος της εκδήλωσης για τη διασκέδαση ήταν ο δημοφιλής Έλληνας τραγουδιστής, ο οποίος ανέλαβε να ανεβάσει το κέφι των καλεσμένων. Κάτι που -όπως φαίνεται- κατάφερε να κάνει με το παραπάνω…
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, η πρέσβης, φορώντας μια εντυπωσιακή κατακόκκινη τουαλέτα, φαίνεται να ξεφαντώνει, χορεύοντας στον ρυθμό του «Μάλλον κάτι ξέρω» με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
Σημειώνεται ότι η εμφάνιση αυτή έρχεται λίγες μέρες μετά την επίσημη ορκωμοσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο State Department στις 29/09. Το ταξίδι της στην Αθήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Οκτωβρίου.
