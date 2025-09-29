Ορκίστηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα – Πότε αναμένεται η άφιξή της (Photos)

Ανοιχτός είναι πλέον ο δρόμος για την ανάληψη των καθηκόντων της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα.

Η πρώην εισαγγελέας και δημοφιλής παρουσιάστρια του Fox News , ορκίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας – τοπική ώρα- στο State Department. H Κίμπερλι Γκιλφόιλ φωτογραφήθηκε (μεταξύ άλλων) και με τον Ελληνοαμερικανό υφυπουργό Εξωτερικών Μάικλ Ρήγα, λίγο μετά την ορκωμοσία της.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Μάικλ Κράτσιος, επικεφαλής τεχνολογίας του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος της οργάνωσης «Greeks for Trump» Χρήστος Μαραφάτσος, καθώς και ο γιος της νέας πρέσβεως.

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα που είναι μια συμμαχική χώρα στο ΝΑΤΟ.

«Σήμερα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ορκίστηκε επίσημα ως η επόμενη Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην Ουάσιγκτον, καθιστώντας την την πρώτη γυναίκα Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία. Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στην Πρέσβη Γκιλφόιλ και προσβλέπουμε στην προώθηση των συμφερόντων των ΗΠΑ και στην ενίσχυση της συνεργασίας μας με την Ελλάδα, σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, υπό την ηγεσία της!», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Είχε προηγηθεί, έστω και με καθυστέρηση, η επικύρωση του διορισμού της από την ολομέλεια της Γερουσίας. Η κ. Γκιλφόιλ, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένεια Τραμπ, είχε προταθεί από τον Αμερικανό Πρόεδρο για νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2024.

Το ταξίδι της στην Αθήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Οκτωβρίου.

