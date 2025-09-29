Καρυστιανού κατά Άδωνι: Εσείς θα κριθείτε για όσα επαίσχυντα διαπράττει η κυβέρνησή σας κι εγώ για το δίκαιο του αγώνα μου, μέχρι τέλους

Απάντηση στις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ότι η ΝΔ ως πλειοψηφία θα αποφασίσει αν τα στελέχη της που κατηγορούνται για το δυστύχημα των Τεμπών είναι ένοχοι και ήδη η παράταξη τους έχει αθωώσει, έδωσε η Μαρία Καρυστιανού.

Με ανάρτησή της στο Facebook, η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών κάνει λόγο για δειλή προσέγγιση του υπουργού Υγείας, που «κρύβεται πίσω από την ιδιότητα μου, της χαροκαμένης μάνας, την οποία φοβικά χρησιμοποιείτε για να μην αποκαλυφθεί η γύμνια η δική σας και της κυβέρνησης που εκπροσωπείτε».

Ακολούθως η κ. Καρυστιανού τονίζει ότι η ίδια δεν κρύβεται πίσω από την πολιτική ασυλία, κάνει λόγο για πολιτική μικροψυχία, δειλία και άκρατη αλαζονεία και καταλήγοντας αναφέρει ότι οι πολιτικοί θα κρίνονται από τους πολίτες για όσα «επαίσχυντα διαπράττει η κυβέρνησή σας» και η ίδια θα κρίνεται «για το δίκαιο του αγώνα μου ενάντια σε αυτούς που σκότωσαν την κόρη μου».

Αναλυτικά η ανάρτηση Καρυστιανού

«κ. Γεωργιάδη, αποκρούω τη δειλή προσέγγισή σας και σας ξεμπροστιάζω.

Διότι εσείς είστε που κρύβεστε πίσω από αυτήν την ιδιότητα μου, της χαροκαμένης μάνας, την οποία φοβικά χρησιμοποιείτε για να μην αποκαλυφθεί η γύμνια η δική σας και της κυβέρνησης που εκπροσωπείτε, σε όσα ως πολίτης που λέει την αλήθεια, με επιχειρήματα σας καταμαρτυρώ.

Εγώ λοιπόν δεν κρύβομαι πίσω από καμία ασυλία, όπως κρύβονται οι ποινικά υπόλογοι Υπουργοί της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχουν τη στοιχειώδη ανδρεία να υποβληθούν σε ποινικές έρευνες και ποινικές διώξεις για τα εγκληματικά σκάνδαλα, στα οποία εμπλέκονται.

Και εσείς βέβαια είστε ο πρώτος που επιδεικνύει την απίστευτη πολιτική μικροψυχία, όταν είπατε εμείς οι βουλευτές της ΝΔ είμαστε πλειοψηφία, εμείς θα αποφασίσουμε αν είμαστε ένοχοι ή όχι, αποκαλύπτοντας έτσι όχι μόνο την πολιτική δειλία, αλλά και την άκρατη αλαζονεία σας.

Επειδή λοιπόν η δική μου φωνή είναι φωνή αλήθειας, είναι φωνή ανδρείας, και όχι φωνή συγκάλυψης, μικροψυχίας και ατιμωρησίας, σας «απελευθερώνω» κ. Γεωργιάδη, και σας προκαλώ να μου απαντήσετε σε όλα όσα προσάπτω στην Κυβέρνησή σας που με τόσο ζήλο υπερασπίζεστε.

Εσείς και οι συνάδελφοί σας ως πολιτικοί θα κρίνεστε από τους πολίτες για όσα επαίσχυντα διαπράττει η Κυβέρνησή σας, και εγώ ως πολίτης, θα κριθώ για το δίκαιο του αγώνα μου ενάντια σε αυτούς που σκότωσαν την κόρη μου και δεν αφήνουν τη ψυχή της να ησυχάσει.

Και όπως έχετε σίγουρα αντιληφθεί, ο δικός μου αγώνας θα είναι αληθινά μέχρι τέλους!»

