Γεωργιάδης: Η Καρυστιανού ασκεί αντιπολίτευση από το βάθρο της μητέρας που έχασε το παιδί της

«Κάθε Έλληνας έχει δικαίωμα είτε να δημιουργήσει κόμμα είτε να συμμετάσχει σε ένα κόμμα, αν το θέλει η κ. Καρυστιανού να το κάνει. Αν κάνει ένα τέτοιο κόμμα, θα είναι πολίτικος μου αντίπαλος, πιθανώς να είναι και καλύτερα.

Τώρα την αντιπολίτευση την ασκεί από το βάθρο της μητέρας που έχασε το παιδί της, δεν της απάντησα ποτέ επειδή σέβομαι αυτό», τόνισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε: «Η εκτίμηση είναι ίδια και για τον κ. Τσίπρα. Και τα δυο ενδεχόμενα για νέο κόμμα (Καρυστιανού, Τσίπρα) ανήκουν στην κεντροαριστερά, απλώς θα δημιουργήσουν μεγαλύτερο μπάχαλο σε ένα ήδη κατακερματισμένο χώρο».

Για Αντώνη Σαμαρά

Στη συνέχεια, ερωτηθείς για τον Αντώνη Σαμαρά εξήγησε: «Εγώ προσωπικά δεν σχολιάζω τις πολίτικες κινήσεις του κ. Σαμαρά.

Έχω ευγνωμοσύνη απέναντι του, μου άνοιξε την πόρτα να ξανά γυρίσω στη ΝΔ. Μου έδωσε μια ευκαιρία που με έχει οδηγήσει εδώ που είμαι σήμερα. Θεωρώ δεύτερο εκ μέρους να ασκήσω κριτική στον Αντώνη Σαμαρά».

Και ερωτηθείς εάν ένα νέο κόμμα Σαμαρά θα βλάψει την ΝΔ, είπε: «Είναι αδύνατον να υποθέσω ότι θα βλάψει σημαντικά τη ΝΔ, σε ένα βαθμό ίσως και να τη βλάψει, αλλά το μέγεθος δεν το ξέρω. Εγώ είμαι πάντα υπέρ της ενότητας και όχι της διάσπασης.

Η μεγάλη παράταξη θα είναι πάντα η ΝΔ». Και πρόσθεσε: «Όσο περισσότερο η πολιτική ζωή γίνεται μπάχαλο, θα λειτουργήσει σε ένα κόμμα και πολύ αντίστροφα, πιστεύω ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου πιστεύει ότι η χώρα πάει καλά και δεν θέλει να τη δει σε νέες περιπέτειας, αυτό το χάος μπορεί να λειτουργήσει και θετικά για τη ΝΔ».

Επιπλέον, ερωτηθείς για μια ενδεχόμενη συνεργασία με κ. Ανδρουλάκη απάντησε: «Η εμπειρία λέει ότι οι δικομματικές κυβερνήσεις δεν λειτουργούν στην Ελλάδα, η μονοκομματική κυβέρνηση σκέφτεται μια πολιτική και την εφαρμόζει.

Η ΝΔ πρέπει να δώσει τον αγώνα της αυτοδυναμίας. Το ΠΑΣΟΚ όπως το βλέπω και με βάση τις δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη που δεν θέλει να βλέπει τον κ. Μητσοτάκη ούτε ζωγραφιστό δεν βλέπω πώς μπορούμε να συνεργαστούμε».

Για Βελόπουλο

Για τον κ. Βελόπουλο σημείωσε: «Όχι σε καμία περίπτωση. Έχουμε πολύ μεγαλύτερη απόσταση από ότι με το ΠΑΣΟΚ. Σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις διαφωνούμε με τον κ. Βελόπουλο. Δεν μπορείς να κάνει κυβέρνηση έτσι».

Ενώ για την κ. Λατινοπούλου είπε: «Η κ Λατινοπουλου έχει πάρει θέσει αρκετά σοβαρές. Της το αναγνωρίζω, όμως και πάλι δεν θα έβλεπα συγκυβέρνηση. Μου αρέσει που δεν ακολουθεί τον λαϊκισμό». Τέλος ξεκαθάρισε:

«Όταν μιλάμε για κυβερνήσεις συνεργασίας σημαίνει ότι την εντολή την παίρνει πάντα ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Μπορεί να μην είναι με αυτοδυναμία αλλά νικητής – και προφανώς πρωθυπουργός – παραμένει ο κ. Μητσοτάκης».

