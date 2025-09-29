Nέες καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»: Από 20 λεπτά ως και 2 ώρες – Πρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας: «Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να φτιάξουν τα πράγματα τα επόμενα χρόνια»

Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με την ΕΡΤnews η πτήση από Ζάκυνθο που αναμενόταν στις 7 το πρωί έφτασε είκοσι λεπτά πριν από τις 8 και τουλάχιστον πέντε ακόμη πτήσεις άλλαξαν ώρα.

Συγκεκριμένα:

Η πτήση από Κάιρο αντί για τις 06.00 προσγειώθηκε στις 07.15

Η πτήση από Γιερεβάν καθυστέρησε μισή ώρα

Μισή ώρα καθυστέρησε και η πτήση από Τιφλίδα

Η πτήση από Ριάντ έπρεπε να είναι στις 07.00 και μετατέθηκε για τις 8.40

Με 15 λεπτά καθυστέρηση έγινε και η άφιξη από Ντόχα

Οι επιβάτες είναι και πάλι υποχρεωμένοι να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία καθώς οι καθυστερήσεις ενδέχεται να ξεπερνούν τα 30 λεπτά.

Ως λόγος θεωρείται ότι ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του ευρύτερου εναέριου χώρου.

Από τις 26 Σεπτεμβρίου υπήρξε ανακοίνωση από τον αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος: «Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι, από χθες 25/9/2025, ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του ευρύτερου εναέριου χώρου που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο της Αθήνας.

Ψαρρός: «Θα υπάρχουν καθυστερήσεις τα επόμενα χρόνια»

Ο πρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, κος Παναγιώτης Ψαρρός, μίλησε στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1.

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε ότι το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος έχει μια ονομαστική χωρητικότητα αφίξεων που είναι στις 22 αφίξεις την ώρα αυτό έχει να κάνει με το διαθέσιμο προσωπικό και τον παρωχημένο τεχνολογικά εξοπλισμό. Από το 2022 μέχρι σήμερα δηλαδή μετά τον κορονοϊό που ανέκαμψε η κίνηση όταν όλοι είχαν ότι ξαφνικά η ΥΠΑ έχει μείνει πίσω σε όλα αυτά που προανέφερα συμφωνήσαμε με το υπουργείο τότε να δουλεύουμε περισσότερες βάρδιες για να στελεχώσουμε πιο πολύ τις κρίσιμες βάρδιες του καλοκαιριού για να εξυπηρετήσουμε περισσότερες πτήσεις. Αυτό βέβαια έγινε για να δοθεί χρόνος στην ΥΠΑ και στο υπουργείο για να διορθωθούν τα πράγματα, ήταν ένα προσωρινό μέτρο αλλά ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.

Φτάσαμε στο 2025 και λέμε ότι μέχρι το ’28 ακόμα προσωρινά θα πρέπει να παρέχουμε υπερεργασία.

Ό ίδιος συμπλήρωσε ότι «θέμα ασφάλειας δεν υπάρχει γιατί εμείς κρατάμε το όριο εκεί που είναι ασφαλές.

Το αεροδρόμιο του Μονάχου που είναι τεχνολογικά πολύ πιο μπροστά από το Βενιζέλου, με σωστή στελέχωση και σωστές διαδικασίες και μάλιστα το Βενιζέλος είναι αντίγραφο του Μονάχου σαν σχεδίαση ενώ εμείς εξυπηρετούμε ονομαστικά 22 και αυξημένο 28 και ότι καλύτερο έχουμε κάνει ακούμπησε το 36, οι συνάδελφοι εκεί πέρα εξυπηρετούν 58 αφίξεις ονομαστικό γιατί έχουν τα συστήματα και το προσωπικό να το κάνουν ασφαλώς. Εμείς για να έχουμε την ίδια ασφάλεια με το Μόναχο αναγκαζόμαστε να εξυπηρετούμε λιγότερες αφίξεις και υπάρχουν καθυστερήσεις».

Ερωτηθείς γιατί συνεχίζουν να εξυπηρετούν 36 αφίξεις την ώρα απάντησε ότι «δεν μπορούμε συστηματικά 36 γιατί το όριο είναι 28 γιατί είναι και το εγγυημένο που μπορεί να είναι συνεχόμενο. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η διαφορά του παραπάνω μειώνει μεν τις καθυστερήσεις αλλά πλέον το θεωρούμε μάταιο, είναι σαν να δίνουμε άλλοθι στο να συνεχίζεται η μη λύση του προβλήματος.

«Το πρόβλημα δεν είναι η αύξηση (των μισθών), το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανονισμοί που πρέπει επιτέλους κάποιος να τους σεβαστεί. Η ίδια η ευρωπαϊκή επιτροπή έχει κάνει παρατηρήσεις που σε πολλά σημεία είναι στην ίδια κατεύθυνση με τις δικές μας απλά δεν έχουν εισακουστεί. Έχει κατέβει ένα νομοσχέδιο που δεν ακούνε, κάνουμε προτάσεις δεν εισακούεται τίποτα.

Για τα επόμενα 2-3 χρόνια όση υπερεργασία και να κάνουμε καθυστερήσεις θα υπάρχουν γιατί το σύστημα δεν μπόρεσε εγκαίρως, 25 χρόνια τώρα, να φτάσει στα επίπεδα που είναι τα ευρωπαϊκά συστήματα. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να μην υπάρχουν καθυστερήσεις τα επόμενα χρόνια».

Διαβάστε επίσης

Κηφισιά: «Τρέλανε» τα ραντάρ της Τροχαίας – 42χρονος οδηγός έτρεχε με 208 χλμ/ώρα

Πάρις Ρούπος: «Στα φασιστοσχόλια που μου στέλνουν λένε ότι είμαι Αλβανός» – «Δυστυχώς δεν είμαι»

Σύλληψη 25χρονου με πάνω από 18 κιλά κάνναβης στο «Ελ. Βενιζέλος»