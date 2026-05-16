Στην Ελλάδα επιστρέφει ο Μάνος Μαλλιαρός μετά τον νευρικό κλονισμό που υπέστη. Ο παίκτης του Survivor ήταν μπροστά στον ακρωτηριασμό του Χρήστου Φλώρου από προπέλα σκάφους.

Ο Μάνος Μαλλιαρός αποχώρησε το πρωί από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Πούντα Κάνα στον Άγιο Δομίνικο και θα φτάσει εντός της ημέρας στο Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

