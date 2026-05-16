ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 20:11
16.05.2026 17:56

Συνέδριο ΝΔ – Παπασταύρου: Πρώτη γεώτρηση τον Φεβρουάριο του 2027, πάνω από 10 δισ. τα έσοδα

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ ανέφερε ότι «αυτό που μας ενώνει είναι η ακλόνητη πίστη στις κοινές αξίες, η πατρίδα, το όφελος των πολλών πάνω από το συμφέρον των λίγων και η ελευθερία».

«Αυτό είναι το dna μας, η ταυτότητά μας, το άυλο υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένη η παράταξή μας. Το να είσαι ΝΔ προϋποθέτει να έχεις ή να έχεις υιοθετήσει αυτό το dna. Αυτό μας κράτησε όρθιους και κάνει τη ΝΔ ισχυρή και πρωταγωνίστρια. Η ψυχή της παράταξης δεν χαρίζεται, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανήκει σε κανέναν», πρόσθεσε ο κ. Παπασταύρου.

«Αυτήν τη στιγμή έχει προγραμματιστεί να γίνει η πρώτη γεώτρηση τον Φεβρουάριο του 2027. Τα εκτιμώμενα δημόσια έσοδα φτάνουν τα 10 δισ. Η πατρίδα μας είναι τρίτη στον κόσμο στη συμμετοχή του ήλιου στο ενεργειακό μείγμα και σε ό,τι αφορά την αιολική ενέργεια είμαστε ένατοι στον κόσμο», σημείωσε και τόνισε πως «όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει τη μοίρα του».

«Προχωρήσαμε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ασκώντας στο πεδίο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι το περιβάλλον είναι εθνική υπόθεση», επεσήμανε ο υπουργός.

«Μετά το συνέδριο έχουμε μια μεγάλη μάχη η οποία θα αποδείξει ότι η ΝΔ παραμένει η πλατιά κοινωνική πλειοψηφία. Στην τοξικότητα των αντιπάλων μας θα αντιπαραθέσουμε το έργο μας. Πάμε όλες και όλοι μαζί με πίστη, αυτοπεποίθηση και ενότητα για την Ελλάδα του 2030. Η ισχυρή ΝΔ σημαίνει ισχυρή Ελλάδα», υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου.

