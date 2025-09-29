Alco: «Συγκάλυψη, διαφθορά, αναποτελεσματικότητα» αποδίδουν στην κυβέρνηση 7 στους 10 πολίτες – Πτώση ΝΔ, άνοδος ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ

Προβάδισμα αλλα με απώλειες σημειώνει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της Alco για τον Alpha. Οι πολίτες πήραν θέση για την τραγωδία των Τεμπών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μεταναστευτικό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 24% (από 25%) ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,5% σημειώνοντας αύξηση από το 10,7%. Τρίτο κόμμα παραμένει η Ελληνική Λύση με 9,3% από 7,9% ενώ με 7,1% ακολουθούν ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας από 7,6% και 9,5%, αντίστοιχα. Ακολουθούν, ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,2% αυξάνοντας τα ποσοστά του από το 5%, και 3,6% Φωνή Λογικής από 2,7% αντίστοιχα. Στη συνέχεια το ΜέΡα25 με 2,5% (από 2,7%), 2,3% το Κίνημα Δημοκρατίας (από 2,6%), 2,1% η Νίκη (από 2,6%) και 1,3% Νέα Αριστερά (από 1,6%). Το 19% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα.

Οι αναποφάσιστοι, δηλώνουν στην πλειοψηφία τους Κεντροδεξιοί (38%) και Κεντρώοι (21%).

Σε ερωτήσεις: «Από τις δύο λέξεις που θα σας διαβάσω, πείτε μου ποια θεωρείτε ότι χαρακτηρίζει καλύτερα την κυβέρνηση;» οι πολίτες απάντησαν:

Συγκάλυψη σε ποσοστό 74%

Διαφάνεια 14%

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 12%

Διαφθορά 70%

Εντιμότητα 14%

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 16%

Αναποτελεσματικότητα 69%

Αποτελεσματικότητα 23%

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 8%

Σε ερώτηση για το μεταναστευτικό και συγκεκριμένα για το αν θεωρούν αποτελεσματική την πολιτική για το μεταναστευτικό, οι πολίτες σε ποσοστό 71% απάντησαν «όχι».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 54% των πολιτών δήλωσε πως δεν πιστεύει ότι θα τιμωρηθούν οι υπαίτιοι, με την εμπλοκή και της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Για την εξωτερική πολιτική και αν αυτή υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας, το 62% απάντησε «όχι».

Στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει για να εκφράσει διαμαρτυρία το 57%.

Για το αν υπάρχει κάποιο κόμμα που εκφράζει τους πολίτες σε μεγάλο βαθμό, το 61% απάντησε «όχι» ενώ «ναι» απάντησε το 36%.

Για την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, οι πολίτες δήλωσαν ότι αυτό τους προκαλεί αρνητικά συναισθήματα, σε ποσοστό 42%, αδιάφορα 37% και θετικά 17%. Αυτά τα θετικά συναισθήματα φτάνουν στο 78% και στο 54% μεταξύ των ψηφοφόρων του κόμματος Κασσελάκη και του ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα, παραμένουν ψηλά – στο 50 – στους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας και πέφτουν στο 21% στον χώρο του ΠΑΣΟΚ.