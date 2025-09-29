search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 20:47
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2025 19:53

Alco: «Συγκάλυψη, διαφθορά, αναποτελεσματικότητα» αποδίδουν στην κυβέρνηση 7 στους 10 πολίτες – Πτώση ΝΔ, άνοδος ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ

29.09.2025 19:53
ekloges-kalpi-1-new

Προβάδισμα αλλα με απώλειες σημειώνει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της Alco για τον Alpha. Οι πολίτες πήραν θέση για την τραγωδία των Τεμπών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μεταναστευτικό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 24% (από 25%) ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,5% σημειώνοντας αύξηση από το 10,7%. Τρίτο κόμμα παραμένει η Ελληνική Λύση με 9,3% από 7,9% ενώ με 7,1% ακολουθούν ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας από 7,6% και 9,5%, αντίστοιχα. Ακολουθούν, ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,2% αυξάνοντας τα ποσοστά του από το 5%, και 3,6% Φωνή Λογικής από 2,7% αντίστοιχα. Στη συνέχεια το ΜέΡα25 με 2,5% (από 2,7%), 2,3% το Κίνημα Δημοκρατίας (από 2,6%), 2,1% η Νίκη (από 2,6%) και 1,3% Νέα Αριστερά (από 1,6%). Το 19% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα.

Οι αναποφάσιστοι, δηλώνουν στην πλειοψηφία τους Κεντροδεξιοί (38%) και Κεντρώοι (21%).

Σε ερωτήσεις: «Από τις δύο λέξεις που θα σας διαβάσω, πείτε μου ποια θεωρείτε ότι χαρακτηρίζει καλύτερα την κυβέρνηση;» οι πολίτες απάντησαν:

  • Συγκάλυψη σε ποσοστό 74%
  • Διαφάνεια 14%
  • Δεν ξέρω / δεν απαντώ 12%
  • Διαφθορά 70%
  • Εντιμότητα 14%
  • Δεν ξέρω / δεν απαντώ 16%
  • Αναποτελεσματικότητα 69%
  • Αποτελεσματικότητα 23%
  • Δεν ξέρω / δεν απαντώ 8%

Σε ερώτηση για το μεταναστευτικό και συγκεκριμένα για το αν θεωρούν αποτελεσματική την πολιτική για το μεταναστευτικό, οι πολίτες σε ποσοστό 71% απάντησαν «όχι».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 54% των πολιτών δήλωσε πως δεν πιστεύει ότι θα τιμωρηθούν οι υπαίτιοι, με την εμπλοκή και της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Για την εξωτερική πολιτική και αν αυτή υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας, το 62% απάντησε «όχι».

Στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει για να εκφράσει διαμαρτυρία το 57%.

Για το αν υπάρχει κάποιο κόμμα που εκφράζει τους πολίτες σε μεγάλο βαθμό, το 61% απάντησε «όχι» ενώ «ναι» απάντησε το 36%.

Για την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, οι πολίτες δήλωσαν ότι αυτό τους προκαλεί αρνητικά συναισθήματα, σε ποσοστό 42%, αδιάφορα 37% και θετικά 17%. Αυτά τα θετικά συναισθήματα φτάνουν στο 78% και στο 54% μεταξύ των ψηφοφόρων του κόμματος Κασσελάκη και του ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα, παραμένουν ψηλά – στο 50 – στους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας και πέφτουν στο 21% στον χώρο του ΠΑΣΟΚ.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Τελικά ανέφερε το τροχαίο; Η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ.

karystianou voyla 876- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού κατά Άδωνι: Εσείς θα κριθείτε για όσα επαίσχυντα διαπράττει η κυβέρνησή σας κι εγώ για το δίκαιο του αγώνα μου, μέχρι τέλους

sakellaropoulou-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σακελλαροπούλου στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιαννίτση: Η δικαιοσύνη απονέμεται στα δικαστήρια και μόνον εκεί

antiparos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Αντίπαρο – Άνδρας παρασύρθηκε θανάσιμα από σκαπτικό μηχάνημα

giatros fakelaki 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα καταδίκη γιατρού στη Θεσσαλονίκη για φακελάκι – Από 100 έως 5.000 ευρώ η ταρίφα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
olympiakos-panigiriko-levadeiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πήρε θέση η ΚΕΔ για την παρωδία με το VAR στο «Καραϊσκάκης»: «Κανονικά έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

denis matsuev
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

vroxi-andras
ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά - Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

gefyra-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 20:47
<div style="width:1px;height:1px"></div>
ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Τελικά ανέφερε το τροχαίο; Η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ.

<div style="width:1px;height:1px"></div>karystianou voyla 876- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού κατά Άδωνι: Εσείς θα κριθείτε για όσα επαίσχυντα διαπράττει η κυβέρνησή σας κι εγώ για το δίκαιο του αγώνα μου, μέχρι τέλους

<div style="width:1px;height:1px"></div>sakellaropoulou-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σακελλαροπούλου στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιαννίτση: Η δικαιοσύνη απονέμεται στα δικαστήρια και μόνον εκεί

1 / 3