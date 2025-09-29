Πειστήρια Μαρινάκη για τη φωτογραφία Μητσοτάκη με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Πειστήρια προσκόμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για να αποδείξει πως η φωτογραφία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο δεν είναι προϊόν φώτοσοπ.

Ο Παύλος Μαρινάκης έδωσε στη δημοσιότητα το email με το οποίο τους προώθησαν τις φωτογραφίες από τον Λευκό Οίκο.

«Δυστυχώς και κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί και κάποιες εφημερίδες το θεωρούν αυτό ως βασικό θέμα. Eχω εδώ μαζί μου την ηλεκτρονική αλληλογραφία, το εισερχόμενο που λάβαμε από τον Λευκό Οίκο με ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου που μας επισυνάπτουν τη σχετική φωτογραφία. Άρα εδώ πρέπει να κάνουν δύο πράγματα. Είτε να ζητήσουν συγγνώμη είτε να κατηγορήσουν τους συνεργάτες του προέδρου των ΗΠΑ ότι έκαναν μοντάζ σε μια φωτογραφία», δήλωσε σκωπτικά κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Είναι λυπηρό που και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών χάνουμε χρόνο για τέτοιες αστειότητες αλλά υπάρχει κόσμος που τις τελευταίες ημέρες μπορεί να πιστέψει τη fake προπαγάνδα. Προσπαθούμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει τελειωμό η πρακτική της δημιουργίας εντυπώσεων με χυδαία ψέματα», πρόσθεσε.

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι ο πρωθυπουργός παρευρέθηκε στο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την 80η Σύνοδο Γενικής Συνέλευσης Ηνωμένων Εθνών. «Ο πρωθυπουργός παραβρέθηκε στη συγκεκριμένη εκδήλωση και μας εστάλη αυτή η φωτογραφία. Όποιος ισχυρίζεται ότι έχει γίνει μοντάζ να απευθυνθεί στο αρμόδιο γραφείο του Λευκού Οίκου», και σημείωσε πως «δεν θα ερμηνεύσω τη στάση του σώματος του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ».

