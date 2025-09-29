search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 20:32
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2025 19:56

Πειστήρια Μαρινάκη για τη φωτογραφία Μητσοτάκη με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

29.09.2025 19:56
mitsotakis-trump

Πειστήρια προσκόμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για να αποδείξει πως η φωτογραφία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο δεν είναι προϊόν φώτοσοπ.

Ο Παύλος Μαρινάκης έδωσε στη δημοσιότητα το email με το οποίο τους προώθησαν τις φωτογραφίες από τον Λευκό Οίκο. 

«Δυστυχώς και κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί και κάποιες εφημερίδες το θεωρούν αυτό ως βασικό θέμα. Eχω εδώ μαζί μου την ηλεκτρονική αλληλογραφία, το εισερχόμενο που λάβαμε από τον Λευκό Οίκο με ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου που μας επισυνάπτουν τη σχετική φωτογραφία. Άρα εδώ πρέπει να κάνουν δύο πράγματα. Είτε να ζητήσουν συγγνώμη είτε να κατηγορήσουν τους συνεργάτες του προέδρου των ΗΠΑ ότι έκαναν μοντάζ σε μια φωτογραφία», δήλωσε σκωπτικά κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Είναι λυπηρό που και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών χάνουμε χρόνο για τέτοιες αστειότητες αλλά υπάρχει κόσμος που τις τελευταίες ημέρες μπορεί να πιστέψει τη fake προπαγάνδα. Προσπαθούμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει τελειωμό η πρακτική της δημιουργίας εντυπώσεων με χυδαία ψέματα», πρόσθεσε.

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι ο πρωθυπουργός παρευρέθηκε στο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την 80η Σύνοδο Γενικής Συνέλευσης Ηνωμένων Εθνών. «Ο πρωθυπουργός παραβρέθηκε στη συγκεκριμένη εκδήλωση και μας εστάλη αυτή η φωτογραφία. Όποιος ισχυρίζεται ότι έχει γίνει μοντάζ να απευθυνθεί στο αρμόδιο γραφείο του Λευκού Οίκου», και σημείωσε πως «δεν θα ερμηνεύσω τη στάση του σώματος του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ».

Διαβάστε επίσης

Πόσες πανομοιότυπες φωτογραφίες έβγαλε ο Τραμπ;

Το «διαζύγιο» Τσίπρα – Κατσέλη φαίνεται και στα… ινστιτούτα

Έρχεται στην Αθήνα η Eυρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι – Στο τραπέζι Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Εργατικό δυστύχημα στην Αντίπαρο – Άνδρας παρασύρθηκε θανάσιμα από σκαπτικό μηχάνημα

giatros fakelaki 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα καταδίκη γιατρού στη Θεσσαλονίκη για φακελάκι – Από 100 έως 5.000 ευρώ η ταρίφα

trump-netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Άβολη στιγμή για τον Νετανιάχου: Ο Τραμπ τον ανάγκασε να πάρει τον σεΐχη του Κατάρ και να απολογηθεί

kasselakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στέφανος Κασσελάκης: Προαναγγέλλει προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το πόθεν έσχες Αυγενάκη

mitsotakis-trump
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πειστήρια Μαρινάκη για τη φωτογραφία Μητσοτάκη με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
olympiakos-panigiriko-levadeiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πήρε θέση η ΚΕΔ για την παρωδία με το VAR στο «Καραϊσκάκης»: «Κανονικά έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

denis matsuev
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

vroxi-andras
ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά - Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

gefyra-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 20:32

Εργατικό δυστύχημα στην Αντίπαρο – Άνδρας παρασύρθηκε θανάσιμα από σκαπτικό μηχάνημα

giatros fakelaki 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα καταδίκη γιατρού στη Θεσσαλονίκη για φακελάκι – Από 100 έως 5.000 ευρώ η ταρίφα

trump-netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Άβολη στιγμή για τον Νετανιάχου: Ο Τραμπ τον ανάγκασε να πάρει τον σεΐχη του Κατάρ και να απολογηθεί

1 / 3