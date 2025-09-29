Το «διαζύγιο» Τσίπρα – Κατσέλη φαίνεται και στα… ινστιτούτα

Τέσσερα ινστιτούτα ξεκίνησαν να αλλάξουν τη… χώρα, ή έστω την κεντροαριστερά και στο δρόμο μείναν τρία.

Θυμάστε τη σύμπραξη ανάμεσα στα ινστιτούτα του Αλέξη Τσίπρα, της Λούκας Κατσέλη, του Γιάννη Δραγασάκη (ΕΝΑ) και της Πρωτοβουλίας για το Πρόγραμμα Προοδευτικής Διακυβέρνησης. Φιλότιμη προσπάθεια, πλην καταγράφει απώλειες στην πορεία. Το ινστιτούτο του Τσίπρα λοιπόν δεν θα είναι στους διοργανωτές της διημερίδας που θα γίνει στις 10 και 11 Οκτωβρίου με τίτλο «Παραγωγική Ελλάδα 2030: Μετασχηματισμός με όραμα, δικαιοσύνη, αποτελεσματικότητα».

Θα είναι τα άλλα τρία, αλλά αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει το ρήγμα ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και την Λούκα Κατσέλη, η οποία υποτίθεται έψαχνε στελέχη για το… νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

