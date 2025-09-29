Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Σεπτέμβριου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σήμερα Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού.
Το όνομα που γιορτάζει σήμερα είναι ο Κυριάκος.
Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ναυτική Ημέρα.
☀ Ανατολή ήλιου: 07:19 – Δύση ήλιου: 19:11
🌓 Σελήνη 6.8 ημερών
