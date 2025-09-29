Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Σεπτέμβριου

Σήμερα Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού.

Το όνομα που γιορτάζει σήμερα είναι ο Κυριάκος.

Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ναυτική Ημέρα.

☀ Ανατολή ήλιου: 07:19 – Δύση ήλιου: 19:11

🌓 Σελήνη 6.8 ημερών

