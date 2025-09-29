Καλλιθέα: Εμπρηστική επίθεση σε καφετέρια τα ξημερώματα – Εντοπίστηκαν υπολείμματα από γκαζάκια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε σε καφετέρια στην Καλλιθέα λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα επί της λεωφόρου Θησέως.
Στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκια με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Άμεση Δράση, η κρατική ασφάλεια, καθώς και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.
Για το περιστατικό κλήθηκε η πυροσβεστική, η οποία κατόρθωσε να θέσει υπό έλεγχο την φωτιά που ξέσπασε.
Από την έκρηξη, σημειώθηκαν υλικές ζημιές σε τραπεζοκαθίσματα, αλλά και στην είσοδο της επιχείρησης.
Πραγματοποιείται προανάκριση από τα στελέχη της ασφάλειας προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της εμπρηστικής αυτής επίθεσης.
