29.09.2025 07:30

Καλλιθέα: Εμπρηστική επίθεση σε καφετέρια τα ξημερώματα – Εντοπίστηκαν υπολείμματα από γκαζάκια

29.09.2025 07:30
PERIPOLIKO TROXAIO

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε σε καφετέρια στην Καλλιθέα λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα επί της λεωφόρου Θησέως.

Στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκια με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Άμεση Δράση, η κρατική ασφάλεια, καθώς και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.

Εκρηξη σε καφέ στην Καλλιθέα

Για το περιστατικό κλήθηκε η πυροσβεστική, η οποία κατόρθωσε να θέσει υπό έλεγχο την φωτιά που ξέσπασε.

Από την έκρηξη, σημειώθηκαν υλικές ζημιές σε τραπεζοκαθίσματα, αλλά και στην είσοδο της επιχείρησης.

Πραγματοποιείται προανάκριση από τα στελέχη της ασφάλειας προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της εμπρηστικής αυτής επίθεσης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 08:23
