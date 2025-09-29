Θανατηφόρο τροχαίο στο Πόρτο Ράφτη: Ένας νεκρός μετά από ανατροπή ΙΧ που έπεσε σε χαντάκι

Θανατηφορό τροχαίο, με έναν νεκρό, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (29/9) στο Πόρτο Ράφτη, με αυτοκίνητο να πέφτει σε χαντάκι.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:30 στη συμβολή των οδών Καλαβρύτων και Ρόδων.

Στο αυτοκίνητο, το οποίο ανετράπη, επέβαιναν τρία νεαρά άτομα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις τους ένα άτομο το οποίο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από ΕΙΧ όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία τροχαίου, σε περιοχή του δήμου Μαρκοπούλου – Μεσογαίας. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 29, 2025

