Καιρός: Ψύχρα και βροχές στα νότια σήμερα, έρχεται νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

Με ψύχρα και βροχές ξεκινάει η εβδομάδα σύμφωνα με την ΕΜΥ, αφού η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες στα νότια.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου σήμερα οι βροχές θα μετακινηθούν προς τις Κυκλάδες και τα νοτιοδυτικά της Κρήτης, επηρεάζοντας στη συνέχεια και τα βόρεια Δωδεκάνησα. Την Τρίτη και την Τετάρτη προβλέπονται παροδικές βροχές στο βορειοδυτικό Αιγαίο, στην ανατολική Θεσσαλία και στα ανατολικά της Πελοποννήσου. Ωστόσο, από το βράδυ της Τετάρτης και κυρίως την Πέμπτη, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά θα φέρει εκ νέου έντονα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα», αναφέρει στην πρόγνωσή του ο Σάκης Αρναούτογλου.

Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά την Κυριακή 28/09 – Στα 114 mm το ύψος βροχής στη Ζάκυνθο

Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Κυριακή 28/09, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα και στο Ιόνιο, όπου σημειώθηκαν μεγάλα ύψη βροχής.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Δυτική Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιονίου, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του Χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 19:00 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Ζάκυνθο με 113.8 mm.

Χάρτης. Συνολικός ημερήσιος υετός από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr μέχρι και τις 19:00 ώρα Ελλάδας της Κυριακής 28/09/2025.

Ο καιρός σήμερα

Προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή καταιγίδες τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και νότια τμήματα (Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ιόνιο, Εύβοια, Σποράδες και πιθανόν σε Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου), ενώ στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 20 βαθμούς), 14 έως 24 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 13 έως 24 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στη Νοτιοδυτική Πελοπόννησο έως τους 26 βαθμούς), 17 έως 25 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 18 έως 25 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και στο Νότιο Αιγαίο τοπικά έως σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και μετά το μεσημέρι από βορειοδυτικές διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες περιμένουμε τη Δευτέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες περιμένουμε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ο καιρός την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το βράδυ. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 4 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός. Στη δυτική χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν, οπότε στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το αργά το βράδυ είναι πιθανό να εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια και στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που βαθμιαία θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές πλην του νοτιοανατολικού Αιγαίου, θα είναι πιθανώς κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, που μετά το μεσημέρι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά.

