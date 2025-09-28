search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 19:17
ΕΛΛΑΔΑ

28.09.2025 18:46

Τραγωδία στο Γαλαξίδι: Δύο νεκροί σε τροχαίο και ένας τραυματίας

28.09.2025 18:46
Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς και έναν τραυματία, έγινε το απόγευμα της Κυριακής λίγο έξω από το Γαλαξίδι.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις σήραγγες προς Ναύπακτο, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων.

Στο σημείο βρέθηκε η πυροσβεστική η οποία απεγκλώβισε τα τρία άτομα, τα οποία διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Εκεί, οι δύο δεν άντεξαν και έχασαν τη ζωή τους, ενώ το τρίτο πρόσωπο νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.

