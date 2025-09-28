Τέμπη – Πάνος Ρούτσι: Σε εξέλιξη οι μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον απεργό πείνας – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (Video)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στο απεργό πείνας και πατέρα νεκρού του εγκλήματος των Τεμπών Πάνο Ρούτσι.

Αυτή την ώρα η πλατεία Συντάγματος και η Βουλή έχουν κατακλυστεί από κόσμο ο οποίος ζητά δικαιοσύνη για τα θύματα και τους συγγενείς τους, αλλά και την διασφάλιση των υποδομών μαζικής μεταφοράς.

Δίπλα στο απεργό πείνας βρίσκεται για ακόμη μία φορά η Μαρία Καρυστιανού.

Σημειώνεται πως η Βασιλίσσης Αμαλίας θα παραμείνει κλειστή, μέχρι να ολοκληρωθεί η συγκέντρωση.

«Θα φτάσω μέχρι τέλους»

Αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τέλους δηλώνει ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει για 14η μέρα την απεργία πείνας, απαιτώντας την εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στα Τέμπη, όχι μόνο για ταυτοποίηση αλλά και για τοξικολογικές εξετάσεις. Συγκεντρώσεις συμπαράστασης είναι προγραμματισμένες σήμερα στο Σύνταγμα αλλά και σε άλλες πόλεις.

Αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημα του για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, δεν θα σταματήσει, όπως λέει.

«Η αγάπη του κόσμου από τη πρώτη μέρα που ήρθα εδώ με μια βαλίτσα έχει γίνει τεράστια και συνεχίζω τον αγώνα μου δεν κουράζομαι, μέχρι τέλους» δήλωσε ο κ. Ρούτσι.

Σύμφωνα με την παραγγελία της εισαγγελέως της Λάρισας η εκταφή του 22χρονου Ντενις θα πρέπει να γίνει άμεσα με σκοπό την ταυτοποίηση του.

Η απόφαση αυτή όμως δεν ικανοποιεί τον πατέρα του 22χρονου, αλλά ούτε και τους συγγενείς που έχουν καταθέσει αντίστοιχα αίτημα.

Ο υφυπουργός παρά των πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης τόνισε ότι η κυβέρνηση στέκεται με σεβασμό απέναντι στον αγώνα των οικογενειών των θυμάτων.

Τις επόμενες μέρες αναμένονται οι απαντήσεις των αρμοδίων δικαστικών αρχών για τα αιτήματα εκταφής που κατέθεσαν οι υπόλοιποι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας.

Παράλληλα, επείδη η υγεία του κ. Ρούτσι είναι βεβαρημένη μετά από τόσες μέρες απεργίας πείνας, ζητήθηκε από τον κόσμο να έχει κάποια απόσταση από το σημείο που στέκεται ο πατέρας του 22χρονου.

