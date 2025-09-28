Πάνος Ρούτσι: 46 κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό – Πανελλαδικό κύμα αλληλεγγύης στον πατέρα απεργό πείνας

Μαζικές κινητοποιήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν, σε λίγες ώρες, στο Σύνταγμα και ακόμη 45 πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι.

Ο αγώνας για τη δικαιοσύνη στο έγκλημα των Τεμπών «φουντώνει», ενώ συγγενείς των θυμάτων ζητούν τα αυτονόητα: την εκταφή των σορών για τη διενέργεια ιστολογικών, τοξικολογικών και λοιπών βιοχημικών εξετάσεων.

Το βασικό σύνθημα της συγκέντρωσης είναι: «Οι ζωές τους κινδυνεύουν και η εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης τους σκοτώνει».

Ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται στη 14η ημέρα απεργίας πείνας και ζητά να γίνει εκταφή της σορού του γιού του Ντένι. Το αίτημά του έχει γίνει δεκτό κατά το… ήμισυ καθώς θα έγινε δεκτό μόνο για ταυτοποίηση.

Στις συγκεντρώσεις ο κόσμος απαιτεί από την κυβέρνηση:

Να ικανοποιήσει το αίτημα για εκταφή των θυμάτων

Πραγματική έρευνα με τη συμμετοχή των οικογενειών

Τιμωρία όλων των υπευθύνων για το έγκλημα των Τεμπών

Την ίδια ώρα, ο κόσμος εκφράζει ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι. Μετά από δύο εβδομάδες απεργίας πείνας, ο οργανισμός του έχει αποδυναμωθεί και οι γιατροί που τον εξέτασαν έκρουσαν το πρώτο καμπανάκι για την υγεία του. Οι κίνδυνοι που διατρέχει είναι καρδιακές αρρυθμίες λόγω ηλεκτρολυτικών διαταραχών, ζάλη και λιποθυμικά επεισόδια, υπόταση και βραδυκαρδία, ξηρότητα δέρματος κ.α.

Ο ίδιος πάντως δείχνει… άκαμπτος και χθες το βράδυ, είδε αλληλέγγυους της Παλαιστίνης να πηγαίνουν στο Σύνταγμα και να του δίνουν κουράγιο, με τον ίδιο να πηγαίνει και να τους χαιρετάει έναν προς ένα.

Συγκλονιστικές στιγμές στο Σύνταγμα: Συμμετέχοντες στο Greece Race for the Cure στο πλεύρο του Πάνου Ρούτσι

Εντωμεταξύ, συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν, το πρωί της Κυριακής, στο Σύνταγμα.

Εκατοντάδες άνθρωποι που συμμετείχαν στον φιλανθρωπικό αγώνα Greece Race for the Cure 2025 για να διαδώσουν το μήνυμα ενάντια στον καρκίνο του μαστού, μόλις έφτασαν έξω από τη Βουλή, έδειξαν την αλληλεγγύη τους στον Πάνο Ρούτσι.

Άρχισαν να χειροκροτούν μαζικά τον άνθρωπο, που έχασε τον γιο του στα Τέμπη, φωνάζοντας: «Κράτα γερά», «Είμαστε μαζί σου».

Η αλληλεγγύη του κόσμου έκανε τον Πάνο Ρούτσι, που κάνει απεργία πείνας για 14η μέρα, να σηκωθεί από την καρέκλα του -παρά τις συστάσεις των γιατρών- και να ανταποδώσει!

Επιστρατεύοντας όλη του την ενέργεια, ο άνθρωπος που ζητά να γίνει εκταφή της σωρού του παιδιού, πλησίασε τους συμμετέχοντες στον αγώνα και τους χειροκρότησε για τον δικό τους αγώνα.

Το βράδυ του Σαββάτου, ανάλογες στιγμές καταγράφηκαν και με τη μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και στον στόλο του Global Sumud Flotilla.

Οι δεκάδες ανθρώπων που φώναζαν συνθήματα για τη Παλαιστίνη, σταμάτησαν μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, χειροκρότησαν τον Ρούτσι και αυτός όχι μόνο ανταπέδωσε το χειροκρότημά τους, αλλά πήγε σε έναν προς έναν να τους χαιρετήσει και να τους ευχαριστήσει για την συμπαράστασή τους.

