Συγκλονιστικές στιγμές στο Σύνταγμα: Συμμετέχοντες στο Greece Race for the Cure στο πλεύρο του Πάνου Ρούτσι – Οι δύο αγώνες σε εικόνες (Video)

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν, το πρωί της Κυριακής, στο Σύνταγμα.

Εκατοντάδες άνθρωποι που συμμετείχαν στον φιλανθρωπικό αγώνα Greece Race for the Cure 2025 για να διαδώσουν το μήνυμα ενάντια στον καρκίνο του μαστού, μόλις έφτασαν έξω από τη Βουλή, έδειξαν την αλληλεγγύη τους στον Πάνο Ρούτσι.

Άρχισαν να χειροκροτούν μαζικά τον άνθρωπο, που έχασε τον γιο του στα Τέμπη, φωνάζοντας: «Κράτα γερά», «Είμαστε μαζί σου».

Η αλληλεγγύη του κόσμου έκανε τον Πάνο Ρούτσι, που κάνει απεργία πείνας για 14η μέρα, να σηκωθεί από την καρέκλα του -παρά τις συστάσεις των γιατρών- και να ανταποδώσει!

Επιστρατεύοντας όλη του την ενέργεια, ο άνθρωπος που ζητά να γίνει εκταφή της σωρού του παιδιού, πλησίασε τους συμμετέχοντες στον αγώνα και τους χειροκρότησε για τον δικό τους αγώνα.

Το βράδυ του Σαββάτου, ανάλογες στιγμές καταγράφηκαν και με τη μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και στον στόλο του Global Sumud Flotilla.

Οι δεκάδες ανθρώπων που φώναζαν συνθήματα για τη Παλαιστίνη, σταμάτησαν μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, χειροκρότησαν τον Ρούτσι και αυτός όχι μόνο ανταπέδωσε το χειροκρότημά τους, αλλά πήγε σε έναν προς έναν να τους χαιρετήσει και να τους ευχαριστήσει για την συμπαράστασή τους.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον Πάνο Ρούτσι θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα αλλά και σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας σήμερα στις 18.30.

Το βασικό σύνθημα της συγκέντρωσης είναι «Οι ζωές τους κινδυνεύουν και η εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης τους σκοτώνει». Ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται στη 14η ημέρα απεργίας πείνας και ζητά να γίνει εκταφή της σορού του γιού του Ντένι, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών. Το αίτημά του έχει γίνει δεκτό κατά το… ήμισυ καθώς θα έγινε δεκτό μόνο για ταυτοποίηση.

Στις συγκεντρώσεις ο κόσμος απαιτεί από την κυβέρνηση:

Να ικανοποιήσει το αίτημα για εκταφή των θυμάτων

Πραγματική έρευνα με τη συμμετοχή των οικογενειών

Τιμωρία όλων των υπευθύνων για το έγκλημα των Τεμπών

