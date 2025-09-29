search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 08:34
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2025 07:50

Πόσες πανομοιότυπες φωτογραφίες έβγαλε ο Τραμπ;

29.09.2025 07:50
Untitled design (1)

Σαν τον Αϊ Βασίλη σε εμπορικό κέντρο -ή παλαιότερα στο δικό μας Μινιόν – φωτογραφιζόταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια στη διάρκεια της δεξίωσης που παρέθεσαν στη Νέα Υόρκη για την γενική συνέλευση του ΟΗΕ.

Προσέχοντας κανείς τις φωτογραφίες μπορεί να διαπιστώσει ότι ο Τραμπ δεν έχει κουνηθεί ούτε εκατοστό ενώ δεν έχει αλλάξει ούτε το χαμόγελό του, ούτε το δάχτυλο του χεριου του όπου κάνει τη γνωστή χειρονομία thumbs up, γεγονός που σημαίνει είτε ότι ο ίδιος έμενε ακίνητος στη θέση του σαν αν ήταν σε τιμωρία, και οι ηγέτες ξένων χωρών περίμεναν στην ουρά για τη φωτογραφία , η ότι έβγαλε μία φωτογραφία και ξεχωριστα οι ηγέτες και εκ των υστέρων χωριστα και οι υπηρεσίες του Λευκου Οίκου τις «ένωσαν» με τη βοηθεια της τεχνολογίας..

Οι ξένοι ηγέτες οπύτως ή άλλως επέστρεψαν στη χώρα τους και μπορούσαν να ισχυριστούν ότι «συναντήθηκαν» με τον πλανητάρχη.

Διαβάστε επίσης

Η ανάρτηση του Άδωνι για την Παπαρίζου

Ο Γιώργος Σταμάτης αποκαλύπτει το μπάχαλο στη ΝΔ με το θέμα Ρούτσι

Να ανοίγουμε και κανένα λεξικό, ε;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
AERODROMIO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Nέες καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»: Από 20 λεπτά ως και 2 ώρες

lola_young_new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Σοκ στο χώρο της ποπ: Κατέρρευσε επί σκηνής η τραγουδίστρια Lola Young (Video)

nea dimokratia mitsotakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μυστικά γκάλοπ του Μαξίμου δείχνουν η ΝΔ χάνει επαρχία και ελεύθερους επαγγελματίες 

vietnam_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας Μπουαλόι σαρώνει το Βιετνάμ – Ένας νεκρός και 12 αγνοούμενοι (videos/photos)

haidemenos
BUSINESS

Χαϊδεμένος: Πτώση εσόδων 5% και περιορισμός ζημιών στο εξάμηνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
olympiakos-panigiriko-levadeiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πήρε θέση η ΚΕΔ για την παρωδία με το VAR στο «Καραϊσκάκης»: «Κανονικά έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ» (Video)

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

vroxi-andras
ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά - Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

gefyra-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

denis matsuev
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 08:34
AERODROMIO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Nέες καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»: Από 20 λεπτά ως και 2 ώρες

lola_young_new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Σοκ στο χώρο της ποπ: Κατέρρευσε επί σκηνής η τραγουδίστρια Lola Young (Video)

nea dimokratia mitsotakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μυστικά γκάλοπ του Μαξίμου δείχνουν η ΝΔ χάνει επαρχία και ελεύθερους επαγγελματίες 

1 / 3