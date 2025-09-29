Πόσες πανομοιότυπες φωτογραφίες έβγαλε ο Τραμπ;

Σαν τον Αϊ Βασίλη σε εμπορικό κέντρο -ή παλαιότερα στο δικό μας Μινιόν – φωτογραφιζόταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια στη διάρκεια της δεξίωσης που παρέθεσαν στη Νέα Υόρκη για την γενική συνέλευση του ΟΗΕ.

Προσέχοντας κανείς τις φωτογραφίες μπορεί να διαπιστώσει ότι ο Τραμπ δεν έχει κουνηθεί ούτε εκατοστό ενώ δεν έχει αλλάξει ούτε το χαμόγελό του, ούτε το δάχτυλο του χεριου του όπου κάνει τη γνωστή χειρονομία thumbs up, γεγονός που σημαίνει είτε ότι ο ίδιος έμενε ακίνητος στη θέση του σαν αν ήταν σε τιμωρία, και οι ηγέτες ξένων χωρών περίμεναν στην ουρά για τη φωτογραφία , η ότι έβγαλε μία φωτογραφία και ξεχωριστα οι ηγέτες και εκ των υστέρων χωριστα και οι υπηρεσίες του Λευκου Οίκου τις «ένωσαν» με τη βοηθεια της τεχνολογίας..

Οι ξένοι ηγέτες οπύτως ή άλλως επέστρεψαν στη χώρα τους και μπορούσαν να ισχυριστούν ότι «συναντήθηκαν» με τον πλανητάρχη.

