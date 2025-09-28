Η ανάρτηση του Άδωνι για την Παπαρίζου

Όσα είπε η Έλενα Παπαρίζου στο The Voice σχολίασε με ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι ο αδελφός της υπέστη πρόσφατα σοβαρό έμφραγμα και νοσηλεύτηκε σε δημόσιο νοσοκομείο και ευχαρίστησε μέσα από την εκπομπή τους γιατρούς και το προσωπικό που τον φρόντισαν.

«Αν και παραπονούμαστε εδώ στην Ελλάδα, είμαστε πολύ καλοί στο ιατρικό σύστημα και ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία. Αξίζει να το πω και πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γιατρούς του αδελφού μου. Ήταν εξαιρετικοί και στην εντατική και μου τον επέστρεψαν καινούργιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Υγείας ευχήθηκε περαστικά στον αδελφό της Έλενας Παπαρίζου και ευχαρίστησε την τραγουδίστρια που μοιράστηκε δημόσια μια θετική εμπειρία από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

«Χρειαζόμαστε και τον καλό λόγο και όχι μόνον κριτική», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει η αναγνώριση της προσπάθειας των γιατρών και του προσωπικού των δημόσιων νοσοκομείων.

Χθες στο The Voice η κα Έλενα Παπαρίζου ανέφερε αυτή της την πρόσφατη εμπειρία από το ΕΣΥ:



«“Πρόσφατα πέρασε ο αδελφός μου ένα πολύ γερό έμφραγμα για το οποίο έχω να πω, αν και παραπονούμαστε εδώ στην Ελλάδα, ότι είμαστε πολύ καλοί στο ιατρικό σύστημα και ειδικά στα δημόσια… pic.twitter.com/GDfq11GGqe September 28, 2025

