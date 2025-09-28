Ο Γιώργος Σταμάτης αποκαλύπτει το μπάχαλο στη ΝΔ με το θέμα Ρούτσι

Σαν να μην αρκούσαν όλα τα άλλα προβλήματα, ο βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ Γιώργος Σταμάτης, απαντώντας σε σχετική «επίθεση» της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, παραδέχθηκε στη Βουλή ότι όντως συνάντησε δύο φορές τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι.

«Δεν θα μεταφέρω τη συζήτηση που είχα με τον πατέρα. Την πρώτη μέρα που πήγα με αγκάλιασε, μετά δεν ξέρω τι άλλαξε. Μην προσπαθείτε να συνδέσετε τον πρωθυπουργό με αυτό που έκανα εγώ. Είμαι βουλευτής και με βάση το σύνταγμα κάνω αυτό που κρίνει η συνείδηση μου» είπε ο βουλευτής, ο οποίος, πάντως, δεν απάντησε ευθέως αν ζήτησε από τον Ρούτσι να σταματήσει την απεργία πείνας και αν τον διαβεβαίωσε – όπως ανέφερε ο απεργός πείνας – ότι ο ίδιος είχε δει τα λείψανα του παιδιού του.

«Επειδή λέτε πως ζήτησα από τον Πάνο Ρούτσι να σταματήσει την απεργία πείνας. Εγώ είμαι και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και πολλές φορές έχω έρθει σε αντίθεση με το κόμμα μου για την αυτοδιάθεση του ανθρώπινου σώματος. Μέχρι εδώ, δεν θα σπιλώνετε τη ΝΔ!» είπε ο Γ. Σταμάτης. Με απλά λόγια, μπάχαλο…

