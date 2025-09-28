search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 11:08
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2405
25/09/2025
28.09.2025 09:01

Ο Γιώργος Σταμάτης αποκαλύπτει το μπάχαλο στη ΝΔ με το θέμα Ρούτσι

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2405
25/09/2025
28.09.2025 09:01
routsi

Σαν να μην αρκούσαν όλα τα άλλα προβλήματα, ο βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ Γιώργος Σταμάτης, απαντώντας σε σχετική «επίθεση» της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, παραδέχθηκε στη Βουλή ότι όντως συνάντησε δύο φορές τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι.

«Δεν θα μεταφέρω τη συζήτηση που είχα με τον πατέρα. Την πρώτη μέρα που πήγα με αγκάλιασε, μετά δεν ξέρω τι άλλαξε. Μην προσπαθείτε να συνδέσετε τον πρωθυπουργό με αυτό που έκανα εγώ. Είμαι βουλευτής και με βάση το σύνταγμα κάνω αυτό που κρίνει η συνείδηση μου» είπε ο βουλευτής, ο οποίος, πάντως, δεν απάντησε ευθέως αν ζήτησε από τον Ρούτσι να σταματήσει την απεργία πείνας και αν τον διαβεβαίωσε – όπως ανέφερε ο απεργός πείνας – ότι ο ίδιος είχε δει τα λείψανα του παιδιού του.

«Επειδή λέτε πως ζήτησα από τον Πάνο Ρούτσι να σταματήσει την απεργία πείνας. Εγώ είμαι και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και πολλές φορές έχω έρθει σε αντίθεση με το κόμμα μου για την αυτοδιάθεση του ανθρώπινου σώματος. Μέχρι εδώ, δεν θα σπιλώνετε τη ΝΔ!» είπε ο Γ. Σταμάτης. Με απλά λόγια, μπάχαλο…

Διαβάστε επίσης:

Στη δεξίωση Τραμπ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι

Επικίνδυνη η ισορροπία της κυβέρνησης με τον «στολίσκο για τη Γάζα»

Φόβος βουλευτών της ΝΔ ότι η υπόθεση Ρούτσι μπορεί να γίνει θρυαλλίδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
routsi_syrigos
LIFESTYLE

Συρίγος υπέρ Ρούτσι: «Αυτά τα σκουπίδια, όσες άκρες και αν έχουν, θα οδηγηθούν στους κάδους» (Video)

ekav_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Όχημα παρέσυρε γυναίκα – Μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στο νοσοκομείο

MITSOTQAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Facebook: Οι εγχώριες φωνές της μεμψιμοιρίας, του «όχι σε όλα» και του «ναι στο τίποτα» δεν βλέπουν ούτε θέλουν μια ισχυρή Ελλάδα

vrettos_niki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη: Διεγράφη οριστικά ο βουλευτής Νίκος Βρεττός – Ο λόγος της απομάκρυνσής του

VOULI_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Τη Δευτέρα στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών για τα έτη 2022 και 2023

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

liagkas-mpalaskas-new
MEDIA

Το Πρωινό: H σύσκεψη για το ...στριπτίζ Μπαλάσκα και το τηλεφώνημα στον Λιάγκα

xaris doukas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα - «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 10:48
routsi_syrigos
LIFESTYLE

Συρίγος υπέρ Ρούτσι: «Αυτά τα σκουπίδια, όσες άκρες και αν έχουν, θα οδηγηθούν στους κάδους» (Video)

ekav_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Όχημα παρέσυρε γυναίκα – Μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στο νοσοκομείο

MITSOTQAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Facebook: Οι εγχώριες φωνές της μεμψιμοιρίας, του «όχι σε όλα» και του «ναι στο τίποτα» δεν βλέπουν ούτε θέλουν μια ισχυρή Ελλάδα

1 / 3