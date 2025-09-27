search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 13:30
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

τεύχος 2405
25/09/2025
27.09.2025 13:14

Φόβος βουλευτών της ΝΔ ότι η υπόθεση Ρούτσι μπορεί να γίνει θρυαλλίδα

Η στάση και οι δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, σχετικά με την απεργία πείνας που κάνει ο Πάνο Ρούτσι ζητώντας την εκταφή της σορού του παιδιού του, Ντένις, που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών, προκαλούν «πονοκέφαλο» σε σημαντική μερίδα βουλευτών της Ν.Δ.

«Δεν γίνεται, π.χ., ο Χρυσοχοΐδης να λέει ότι το αίτημα του Ρούτσι είναι δίκαιο και ότι κάτι πρέπει να γίνει για την ικανοποίησή του και μετά να βγαίνει ο Φλωρίδης και να ρίχνει λάδι στη φωτιά», είπε στο «Ποντίκι» μέλος της Κ.Ο. του κυβερνώντος κόμματος προσθέτοντας ότι με το να λέει πως δεν έχουν υπάρξει «κανονικά» αιτήματα εκταφής, την ώρα που η δικαιοσύνη έχει απορρίψει δύο φορές αίτημα του Παύλου Ασλανίδη, δείχνει ή άγνοια ή αδιαφορία.

Γενικά η υπόθεση Ρούτσι ανησυχεί σοβαρά την κυβέρνηση, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει θρυαλλίδα για νέες μεγάλες αντιδράσεις για την υπόθεση των Τεμπών.

«Το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι μια νέα αναταραχή για τα Τέμπη» υπογράμμισε το μέλος της Κ.Ο., προσθέτοντας ότι οι παρεμβάσεις υπέρ της εκταφής από Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα βαραίνουν ακόμα περισσότερο το κλίμα και ότι σύντομα πρέπει να βρεθεί τρόπος εκτόνωσης.

