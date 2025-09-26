Την προστασία του στολίσκου Global Sumud Flotilla ζητούν από τον κυβέρνηση 79 βουλευτές και ευρωβουλευτές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ισπανίας και της Ιταλίας, που έστειλαν πολεμικά πλοία για την προστασία του στολίσκου που πλέει προς τη Γάζα και τον οποίο απειλεί με νέα επίθεση το Ισραήλ, ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση βουλευτές και ευρωβουλευτές.
Με επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό, τον υπουργό Εξωτερικών και τον υπουργό Ναυτιλίας 79 ευρωβουλευτές και βουλευτές ζητούν η Ελλάδα να προσφέρει ναυτική προστασία στον στολίσκο.
Ανάμεσα στους υπογράφοντες είναι οι πρόεδροι ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύσης Ελευθερίας και Νέας Αριστεράς, αλλά και οι ευρωομάδες της Αριστεράς και των Πρασίνων.
«Επείγον αίτημα για ναυτική προστασία του Παγκόσμιου στόλου SUMUD
Εμείς, οι υπογράφοντες βουλευτές/ριες του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας απευθυνόμαστε με το πιο επείγον αίτημα σχετικά με το σοβαρό ναυτικό περιστατικό ασφαλείας που διαδραματίστηκε το βράδυ της Τρίτης 23/09 στην Ελληνική Ζώνη Έρευνας και Διάσωσης (SAR) ανοικτά της Κρήτης — ένα περιστατικό που απαιτεί άμεσα μέτρα προστασίας εκ μέρους της κυβέρνησής σας.
Περίπου στη 01.00 τα ξημερώματα, στο σκοτάδι, τα σκάφη του Παγκόσμιου Στόλου Sumud υπέστησαν συντονισμένες επιθέσεις. Οι επιθέσεις αυτές περιλάμβαναν συστηματική εναέρια παρενόχληση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τη χρήση εκρηκτικών και εμπρηστικών μηχανισμών, την εκ προθέσεως διασπορά χημικών ουσιών πάνω σε πολιτικά σκάφη, καθώς και στοχευμένες φθορές στις υποδομές των πλοίων, με σκοπό να καταστούν μη αξιόπλοα και να τεθούν σε κίνδυνο όλοι οι επιβαίνοντες.
Αυτές οι νυχτερινές επιθέσεις όχι μόνο έθεσαν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του ανθρωπιστικού στόλου, αλλά —κυρίως— απείλησαν σοβαρά τη ζωή όλων των συμμετεχόντων στην αποστολή, πολιτών που εμπλέκονται σε μια διεθνώς αναγνωρισμένη ανθρωπιστική αποστολή.
Ελλείψει απαντήσεων σχετικά με τους δράστες αυτών των επιθέσεων, και χωρίς καμία λογοδοσία για αυτές τις παραβιάσεις του διεθνούς ναυτικού δικαίου, αναγκαζόμαστε να επιμείνουμε στο μοναδικό μέτρο προστασίας που βρίσκεται άμεσα στη διάθεσή μας: την παροχή ενισχυμένης ασφάλειας ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη τέτοιων επικίνδυνων περιστατικών, καθώς η ανθρωπιστική αυτή αποστολή συνεχίζει το ταξίδι της στα νερά της Μεσογείου.
Ως εκ τούτου, ζητούμε με σεβασμό αλλά και με κατεπείγοντα χαρακτήρα την άμεση αποστολή σκαφών του Λιμενικού Σώματος καθώς και ναυτικών δυνάμεων, για τη συνεχή συνοδεία και την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης αυτής της ανθρωπιστικής αποστολής καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας της σε διεθνή ύδατα πλησίον της ελληνικής επικράτειας.
Τονίζουμε ότι δεκαέξι κυρίαρχα κράτη, ανάμεσά τους και αρκετά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν επίσημα αναγνωρίσει τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα του στόλου — και έχουν απευθύνει διπλωματικές εκκλήσεις για προστασία και σεβασμό του διεθνούς ναυτικού δικαίου. Η αποστολή αυτή λειτουργεί με βάση καθολικά αναγνωρισμένες ανθρωπιστικές αρχές και δικαιούται προστασία, σύμφωνη με το νομικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις πολιτικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
Η ώρα για δράση είναι τώρα, προτού αυτά τα επικίνδυνα προηγούμενα κλιμακωθούν περαιτέρω.
1. Konstantinos ARVANITIS, MEP – The LEFT
2. Manon AUBRY, MEP – The LEFT
3. Pernando BARRENA, MEP – The LEFT
4. Brando BENIFEI, MEP – S&D
5. Saskia BRICMONT, MEP – Greens
6. Lynn BOYLAN, MEP – The LEFT
7. Mélissa CAMARA, MEP – Greens
8. Damien CAREME, MEP – The LEFT
9. Estelle CEULEMANS, MEP – S&D
10. Leila CHAIBI, MEP – The LEFT
11. Per CLAUSEN, MEP – The LEFT
12. David CORMAND, MEP – Greens
13. Danilo DELLA VALLE, MEP – The LEFT
14. Nikolaos FARANTOURIS, MEP – The LEFT
15. Emma FOURREAU, MEP – The LEFT
16. Hanna GEDIN, MEP – The LEFT
17. Giorgos GEORGIOU, MEP – The LEFT
18. Rima HASSAN, MEP – The LEFT
19. Anja HAZEKAMP, MEP – The LEFT
20. Rudi KENNES, MEP – The LEFT
21. Elena KOUNTOURA, MEP – The LEFT
22. Merja KYLLONEN, MEP – The LEFT
23. Domenico LUCANO, MEP – The LEFT
24. Catarina MARTINS, MEP – The LEFT
25. Marina MESURE, MEP – The LEFT
26. Tilly METZ, MEP – Greens
27. Ana MIRANDA PAZ, MEP – Greens
28. Irene MONTERO, MEP – The LEFT
29. Valentina PALMISANO, MEP – The LEFT
30. Nikos PAPPAS, MEP – The LEFT
31. Majdouline SBAI, MEP – Greens
32. Arash SAEIDI, MEP – The LEFT
33. Ilaria SALIS, MEP – The LEFT
34. Mounir SATOURI, MEP – Greens
35. Isabel SERRA SANCHEZ, MEP – The LEFT
36. Anthony SMITH, MEP – The LEFT
Βουλευτές/ριες Ελληνικού Κοινοβουλίου
1. Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης), Νέα Αριστερά
2. Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία), Νέα Αριστερά
3. Αχτσιόγλου Ευτυχία (Εφη), Νέα Αριστερά
4. Ζεϊμπέκ Χουσεϊν, Νέα Αριστερά
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Νέα Αριστερά
6. Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη), Νέα Αριστερά
7. Τζανακόπουλος Δημήτριος, Νέα Αριστερά
8. Τζούφη Μερόπη, Νέα Αριστερά
9. Τσακαλώτος Ευκλείδης, Νέα Αριστερά
10. Φερχάτ Οζγκιούρ, Νέα Αριστερά
11. Φωτίου Θεανώ, Νέα Αριστερά
12. Ζωή Κωνσταντοπούλου, Πλεύση Ελευθερίας
13. Διαμαντής Καραναστάσης, Πλεύση Ελευθερίας
14. Αλέξανδρος Καζαμίας, Πλεύση Ελευθερίας
15. Έλενα Καραγεωργοπούλου, Πλεύση Ελευθερίας
16. Τζώρτζια Κεφαλά, Πλεύση Ελευθερίας
17. Σπύρος Μπιμπίλας, Πλεύση Ελευθερίας
18. Μαρία Ζαχαρία, Πλεύση Ελευθερίας
19. Φάμελλος Σωκράτης, ΣΥΡΙΖΑ
20. Καλαματιανός Διονύσης, ΣΥΡΙΖΑ
21. Ακρίτα Έλενα, ΣΥΡΙΖΑ
22. Βέττα Καλλιόπη, ΣΥΡΙΖΑ
23. Γαβρήλος Γιώργος, ΣΥΡΙΖΑ
24. Γεροβασίλη Όλγα, ΣΥΡΙΖΑ
25. Γιαννούλης Χρήστος, ΣΥΡΙΖΑ
26. Δούρου Ειρήνη, ΣΥΡΙΖΑ
27. Ζαμπάρας Μιλτιάδης, ΣΥΡΙΖΑ
28. Καραμέρος Γιώργος, ΣΥΡΙΖΑ
29. Κεδίκογλου Συμεών, ΣΥΡΙΖΑ
30. Κόκκαλης Βασίλης, ΣΥΡΙΖΑ
31. Κοντοτόλη Μαρίνα, ΣΥΡΙΖΑ
32. Μαμουλάκης Χάρης, ΣΥΡΙΖΑ
33. Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος, ΣΥΡΙΖΑ
34. Μπάρκας Κωνσταντίνος, ΣΥΡΙΖΑ
35. Νοτοπούλου Κατερίνα, ΣΥΡΙΖΑ
36. Ξανθόπουλος Θεόφιλος, ΣΥΡΙΖΑ
37. Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, ΣΥΡΙΖΑ
38. Παπαηλιού Γιώργος, ΣΥΡΙΖΑ
39. Παππάς Νίκος, ΣΥΡΙΖΑ
40. Πολάκης Παύλος, ΣΥΡΙΖΑ
41. Τσίπρας Αλέξης, ΣΥΡΙΖΑ
42. Τσαπανίδου Πόπη, ΣΥΡΙΖΑ
43. Ψυχογιός Γιώργος, ΣΥΡΙΖΑ»
