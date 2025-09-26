Την προστασία του στολίσκου Global Sumud Flotilla ζητούν από τον κυβέρνηση 79 βουλευτές και ευρωβουλευτές

Να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ισπανίας και της Ιταλίας, που έστειλαν πολεμικά πλοία για την προστασία του στολίσκου που πλέει προς τη Γάζα και τον οποίο απειλεί με νέα επίθεση το Ισραήλ, ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση βουλευτές και ευρωβουλευτές.

Με επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό, τον υπουργό Εξωτερικών και τον υπουργό Ναυτιλίας 79 ευρωβουλευτές και βουλευτές ζητούν η Ελλάδα να προσφέρει ναυτική προστασία στον στολίσκο.

Ανάμεσα στους υπογράφοντες είναι οι πρόεδροι ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύσης Ελευθερίας και Νέας Αριστεράς, αλλά και οι ευρωομάδες της Αριστεράς και των Πρασίνων.

Αναλυτικά η επιστολή των βουλευτών/ ευρωβουλευτ

«Επείγον αίτημα για ναυτική προστασία του Παγκόσμιου στόλου SUMUD

Εμείς, οι υπογράφοντες βουλευτές/ριες του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας απευθυνόμαστε με το πιο επείγον αίτημα σχετικά με το σοβαρό ναυτικό περιστατικό ασφαλείας που διαδραματίστηκε το βράδυ της Τρίτης 23/09 στην Ελληνική Ζώνη Έρευνας και Διάσωσης (SAR) ανοικτά της Κρήτης — ένα περιστατικό που απαιτεί άμεσα μέτρα προστασίας εκ μέρους της κυβέρνησής σας.

Περίπου στη 01.00 τα ξημερώματα, στο σκοτάδι, τα σκάφη του Παγκόσμιου Στόλου Sumud υπέστησαν συντονισμένες επιθέσεις. Οι επιθέσεις αυτές περιλάμβαναν συστηματική εναέρια παρενόχληση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τη χρήση εκρηκτικών και εμπρηστικών μηχανισμών, την εκ προθέσεως διασπορά χημικών ουσιών πάνω σε πολιτικά σκάφη, καθώς και στοχευμένες φθορές στις υποδομές των πλοίων, με σκοπό να καταστούν μη αξιόπλοα και να τεθούν σε κίνδυνο όλοι οι επιβαίνοντες.

Αυτές οι νυχτερινές επιθέσεις όχι μόνο έθεσαν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του ανθρωπιστικού στόλου, αλλά —κυρίως— απείλησαν σοβαρά τη ζωή όλων των συμμετεχόντων στην αποστολή, πολιτών που εμπλέκονται σε μια διεθνώς αναγνωρισμένη ανθρωπιστική αποστολή.

Ελλείψει απαντήσεων σχετικά με τους δράστες αυτών των επιθέσεων, και χωρίς καμία λογοδοσία για αυτές τις παραβιάσεις του διεθνούς ναυτικού δικαίου, αναγκαζόμαστε να επιμείνουμε στο μοναδικό μέτρο προστασίας που βρίσκεται άμεσα στη διάθεσή μας: την παροχή ενισχυμένης ασφάλειας ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη τέτοιων επικίνδυνων περιστατικών, καθώς η ανθρωπιστική αυτή αποστολή συνεχίζει το ταξίδι της στα νερά της Μεσογείου.

Ως εκ τούτου, ζητούμε με σεβασμό αλλά και με κατεπείγοντα χαρακτήρα την άμεση αποστολή σκαφών του Λιμενικού Σώματος καθώς και ναυτικών δυνάμεων, για τη συνεχή συνοδεία και την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης αυτής της ανθρωπιστικής αποστολής καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας της σε διεθνή ύδατα πλησίον της ελληνικής επικράτειας.

Τονίζουμε ότι δεκαέξι κυρίαρχα κράτη, ανάμεσά τους και αρκετά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν επίσημα αναγνωρίσει τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα του στόλου — και έχουν απευθύνει διπλωματικές εκκλήσεις για προστασία και σεβασμό του διεθνούς ναυτικού δικαίου. Η αποστολή αυτή λειτουργεί με βάση καθολικά αναγνωρισμένες ανθρωπιστικές αρχές και δικαιούται προστασία, σύμφωνη με το νομικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις πολιτικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Η ώρα για δράση είναι τώρα, προτού αυτά τα επικίνδυνα προηγούμενα κλιμακωθούν περαιτέρω.

Ευρωβουλευτές

1. Konstantinos ARVANITIS, MEP – The LEFT

2. Manon AUBRY, MEP – The LEFT

3. Pernando BARRENA, MEP – The LEFT

4. Brando BENIFEI, MEP – S&D

5. Saskia BRICMONT, MEP – Greens

6. Lynn BOYLAN, MEP – The LEFT

7. Mélissa CAMARA, MEP – Greens

8. Damien CAREME, MEP – The LEFT

9. Estelle CEULEMANS, MEP – S&D

10. Leila CHAIBI, MEP – The LEFT

11. Per CLAUSEN, MEP – The LEFT

12. David CORMAND, MEP – Greens

13. Danilo DELLA VALLE, MEP – The LEFT

14. Nikolaos FARANTOURIS, MEP – The LEFT

15. Emma FOURREAU, MEP – The LEFT

16. Hanna GEDIN, MEP – The LEFT

17. Giorgos GEORGIOU, MEP – The LEFT

18. Rima HASSAN, MEP – The LEFT

19. Anja HAZEKAMP, MEP – The LEFT

20. Rudi KENNES, MEP – The LEFT

21. Elena KOUNTOURA, MEP – The LEFT

22. Merja KYLLONEN, MEP – The LEFT

23. Domenico LUCANO, MEP – The LEFT

24. Catarina MARTINS, MEP – The LEFT

25. Marina MESURE, MEP – The LEFT

26. Tilly METZ, MEP – Greens

27. Ana MIRANDA PAZ, MEP – Greens

28. Irene MONTERO, MEP – The LEFT

29. Valentina PALMISANO, MEP – The LEFT

30. Nikos PAPPAS, MEP – The LEFT

31. Majdouline SBAI, MEP – Greens

32. Arash SAEIDI, MEP – The LEFT

33. Ilaria SALIS, MEP – The LEFT

34. Mounir SATOURI, MEP – Greens

35. Isabel SERRA SANCHEZ, MEP – The LEFT

36. Anthony SMITH, MEP – The LEFT

Βουλευτές/ριες Ελληνικού Κοινοβουλίου

1. Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης), Νέα Αριστερά

2. Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία), Νέα Αριστερά

3. Αχτσιόγλου Ευτυχία (Εφη), Νέα Αριστερά

4. Ζεϊμπέκ Χουσεϊν, Νέα Αριστερά

5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Νέα Αριστερά

6. Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη), Νέα Αριστερά

7. Τζανακόπουλος Δημήτριος, Νέα Αριστερά

8. Τζούφη Μερόπη, Νέα Αριστερά

9. Τσακαλώτος Ευκλείδης, Νέα Αριστερά

10. Φερχάτ Οζγκιούρ, Νέα Αριστερά

11. Φωτίου Θεανώ, Νέα Αριστερά

12. Ζωή Κωνσταντοπούλου, Πλεύση Ελευθερίας

13. Διαμαντής Καραναστάσης, Πλεύση Ελευθερίας

14. Αλέξανδρος Καζαμίας, Πλεύση Ελευθερίας

15. Έλενα Καραγεωργοπούλου, Πλεύση Ελευθερίας

16. Τζώρτζια Κεφαλά, Πλεύση Ελευθερίας

17. Σπύρος Μπιμπίλας, Πλεύση Ελευθερίας

18. Μαρία Ζαχαρία, Πλεύση Ελευθερίας

19. Φάμελλος Σωκράτης, ΣΥΡΙΖΑ

20. Καλαματιανός Διονύσης, ΣΥΡΙΖΑ

21. Ακρίτα Έλενα, ΣΥΡΙΖΑ

22. Βέττα Καλλιόπη, ΣΥΡΙΖΑ

23. Γαβρήλος Γιώργος, ΣΥΡΙΖΑ

24. Γεροβασίλη Όλγα, ΣΥΡΙΖΑ

25. Γιαννούλης Χρήστος, ΣΥΡΙΖΑ

26. Δούρου Ειρήνη, ΣΥΡΙΖΑ

27. Ζαμπάρας Μιλτιάδης, ΣΥΡΙΖΑ

28. Καραμέρος Γιώργος, ΣΥΡΙΖΑ

29. Κεδίκογλου Συμεών, ΣΥΡΙΖΑ

30. Κόκκαλης Βασίλης, ΣΥΡΙΖΑ

31. Κοντοτόλη Μαρίνα, ΣΥΡΙΖΑ

32. Μαμουλάκης Χάρης, ΣΥΡΙΖΑ

33. Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος, ΣΥΡΙΖΑ

34. Μπάρκας Κωνσταντίνος, ΣΥΡΙΖΑ

35. Νοτοπούλου Κατερίνα, ΣΥΡΙΖΑ

36. Ξανθόπουλος Θεόφιλος, ΣΥΡΙΖΑ

37. Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, ΣΥΡΙΖΑ

38. Παπαηλιού Γιώργος, ΣΥΡΙΖΑ

39. Παππάς Νίκος, ΣΥΡΙΖΑ

40. Πολάκης Παύλος, ΣΥΡΙΖΑ

41. Τσίπρας Αλέξης, ΣΥΡΙΖΑ

42. Τσαπανίδου Πόπη, ΣΥΡΙΖΑ

43. Ψυχογιός Γιώργος, ΣΥΡΙΖΑ»

