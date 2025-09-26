Τεμπονέρας: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να γίνουν ένα, με τον Τσίπρα σε σημαίνοντα ρόλο

Ένα βήμα παραπέρα μοιάζει να πηγαίνει τον διάλογο περί κεντροαριστεράς και συνεργασιών ο Διονύσης Τεμπονέρας, προσθέτοντας στην όλη ζύμωση και τον… παράγοντα Τσίπρα.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «συνεχίζουμε και αναπαράγουμε πρόσωπα, πράγματα ακόμα και κόμματα τα οποία κατά την άποψη μου έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο και αυτό δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ, αυτό αφορά και τον ΣΥΡΙΖΑ», προσθέτοντας ότι ο ίδιος μιλάει «για έναν νέο πολιτικό φορέα, άρα προφανώς όσοι μπαίνουν στο διάλογο αυτό, ουσιαστικά κάνουν μια νέα αρχή με συζήτηση από μηδενική βάση για ζητήματα και ιδεολογικού και προγραμματικού και οργανωτικού προγραμματισμού. Η λογική είναι να προκύψει η ίδρυση μιας νέας, μιας άλλης Αριστεράς».

«Το προσκλητήριο αφορά όλους εκείνους οι οποίοι έχουν έναν αντιδεξιό, αντι-νεοφιλελεύθερο προσανατολισμό αλλά και εκείνους οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι χρειάζεται μια νέα πολιτική πρόταση. Θεωρώ ότι και το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να συμμετέχει σε ένα τέτοιο διάλογο βλέποντας ότι δεν υπάρχει καμία άλλη προοπτική αυτή τη στιγμή», προσέθεσε, ενώ για τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την πρωτοβουλία, τόνισε ότι «είναι ένα μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο, ήταν ακριβώς γέννημα θρέμμα αυτής της σύνθεσης και της υπέρβασης η οποία συντελέστηκε από το 2008 και μετά, […] θεωρώ ότι σε αυτό το οποίο περιγράφω πρέπει να έχει ιδιαίτερα σημαίνοντα ρόλο. Ρόλο, θέση αλλά και να βοηθήσει ως εγγυητής της ανασύνθεσης του ευρύτερου δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου».

Σε αντίθετη περίπτωση, είπε ο Δ. Τεμπονέρας, «θα έχουμε είτε μια αναπαραγωγή του εκλογικού αποτελέσματος με μικρές διαφορές όπως συνέβη το 2023 άρα στρατηγική ήττα του προοδευτικού χώρου είτε ακόμα χειρότερο άνοδο της ακροδεξιάς με αποτέλεσμα να πάμε πολύ κοντά σε μια ενδεχόμενη ιταλοποίηση του πολιτικού συστήματος».

Για να δούμε αν υπάρχουν ευήκοα ώτα σε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, αλλά και στην πλευρά Τσίπρα…

