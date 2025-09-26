search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

26.09.2025 10:15

Η «σωστή πλευρά της ιστορίας» έχει και Νετανιάχου και έναν τζιχαντιστή;

26.09.2025 10:15
Mitsotakis-Al-Sara

Αν κατάλαβα καλά, το έργο «είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας», που λέει η κυβέρνηση πήγε σε άλλη πίστα, ειδικά μετά τα όσα έγιναν στη Νέα Υόρκη τις τελευταίες μέρες.

Η ελληνική κυβέρνηση (επισήμως η Ελλάδα δηλαδή) είναι αναφανδόν στο πλευρό του Νετανιάχου. Τάσσεται μεν υπέρ της λύσης των δύο κρατών, αλλά θα δει πότε θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη. Και ενώ ο Νετανιάχου διώκεται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, εκείνη δεν ξέρει αν πρέπει να αναγνωρίζει το όργανο αυτό, θα ρωτήσει τον Άδωνι Γεωργιάδη και κάποια στιγμή θα μας ενημερώσει.

Από την άλλη όμως είναι και με το νέο (μετα-τζιχαντιστικό) καθεστώς των ημιπαρανοϊκών πρώην της Αλ Κάιντα, της Συρίας. Οι οποίοι μία από τις πρώτες δουλειές που κάνουν στη χώρα είναι οι σφαγές του χριστιανικού πληθυσμού – άμεσου ελληνικού ενδιαφέροντος και ευαισθησίας προφανώς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεώρησε πρέπον να συναντήσει τον ηγέτη αυτού του καθεστώτος, άλλοτε κορυφαίο στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης Αχμέντ Αλ Σάρα (ή Τζολάνι, επί το… καλλιτεχνικότερον), που προσπαθεί να ξεπλυθεί ως κανονικός ηγέτης στα μάτια της διεθνούς κοινής γνώμης – φοράει μέχρι και γραβάτα πλέον, εκεί που κάποτε κρεμούσε σκαλπ.

Αν αυτή είναι η «σωστή πλευρά της ιστορίας», μάλλον κάτι έχουμε καταλάβει λάθος…

