Πάρις Ρούπος: «Κόντρα» στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ η Νίνα Κασιμάτη

Ο ΣΥΡΙΖΑ τάχθηκε πλήρως στο πλευρό του κωμικού Πάρι Ρούπου, τη συνεργασία με τον οποίο διέκοψε η εταιρεία Pizza Fan μετά από εμφάνισή του στα Λιπάσματα, στο Κερατσίνι, στην οποία άσκησε δριμεία κριτική – με χιούμορ – στην εγχώρια ακροδεξιά, με αποτέλεσμα η εταιρεία να δεχθεί πιέσεις (και τελικά να υποχωρήσει) από διάφορα στελέχη του χώρου αυτού.

Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τονίσει ότι «η απόλυση του Πάρι Ρούπου, γνωστού stand up κωμικού, από την εταιρεία Pizza Fan, ήρθε μετά από συντονισμένη επίθεση “δολοφονίας χαρακτήρα” από ακροδεξιούς κύκλους, μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, και τη βοήθεια ορισμένων ΜΜΕ που τροφοδοτούν τον δημόσιο διάλογο με ρατσιστικό μίσος. Η απόφαση της εταιρείας συνιστά οπισθοχώρηση απέναντι στην ακροδεξιά. Άραγε, θα μας άρεσε ένας κόσμος όπου οι καλλιτέχνες αυτολογοκρίνονται για να μη χάσουν τη δουλειά τους;».

Ωστόσο, με ανάρτησή της στο Facebook η βουλευτής Β’ Πειραιά του κόμματος, Νίνα Κασιμάτη, εξαπολύει δριμεία επίθεση κατά του ηθοποιού, γράφοντας ότι «κάποιος Πάρης Ρούπος ήρθε στη Β’ Πειραιά της Εθνικής Αντίστασης να υποδυθεί τον “αντιφασίστα” με ρυπαρολογίες εις βάρος της ελληνικής σημαίας. Και πού ακριβώς το έκανε αυτό ο “καλλιτέχνης”; Σε ένα από τα πεδία της Μάχης της Ηλεκτρικής (εκεί είναι τα Λιπάσματα Δραπετσώνας), όπου τον Οκτώβρη του ‘44 αληθινοί αντιφασίστες αριστεροί έδωσαν τη ζωή τους για να κατέβουν οι ναζιστικές σβάστικες και να ανεμίζει ξανά ελεύθερα η ελληνική σημαία. Ανιστόρητος, πεπλανημένος ή και κατ’ αποτέλεσμα ενωμένος με τους σκοπούς των φασιστών; Ας το σκεφτεί και ας ζητήσει συγγνώμη. Σε άλλη περίπτωση είναι ανάξιος οιασδήποτε υπεράσπισης».

Μάλλον θα πρέπει να συνεννοηθούν εκεί στην Κουμουνδούρου, για τη γραμμή. Γιατί είναι προφανές ότι η Νίνα Κασιμάτη – για να το πούμε όσο πιο κομψά γίνεται – διαφοροποιήθηκε πλήρως…

