«Καρφιά» Τσακαλώτου: Δεν χωράνε στην αριστερά αυτά που λέει ο Τσίπρας

Την άποψη ότι ο Αλέξης Τσίπρας στην τελευταία του ομιλία δεν τοποθετήθηκε σαν αριστερός, εξέφρασε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Ο πρώην ΥΠΟΙΚ και νυν βουλευτής της Νέας Αριστεράς, μιλώντας στο OPEN, είπε πως του έκανε εντύπωση η στάση του Αλέξη Τσίπρα, καθώς παρόλο που την περίοδο 2019-23 έκανε τη στροφή προς το κέντρο, την έκανε από τη θέση της αριστεράς.

Τώρα, όπως λέει, ο ίδιος δεν είναι σίγουρος πως ο πρώην πρωθυπουργός τοποθετείται ως αριστερός. «Στην ομιλία του στο περιθώριο της ΔΕΘ δεν είπε τη λέξη αριστερά ούτε μία φορά», σημείωσε.

Ο κ. Τσακαλώτος καταλαβαίνει πως ο κ. Τσίπρας θέλει κάτι πολύ συστημικό… για τον ίδιο, ενώ υποστηρίζει πως όσα λέει ο πρώην πρωθυπουργός, δεν χωράνε στην αριστερά.

