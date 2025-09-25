search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 00:11
25.09.2025 22:42

«Καρφιά» Τσακαλώτου: Δεν χωράνε στην αριστερά αυτά που λέει ο Τσίπρας

25.09.2025 22:42
Την άποψη ότι ο Αλέξης Τσίπρας στην τελευταία του ομιλία δεν τοποθετήθηκε σαν αριστερός, εξέφρασε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Ο πρώην ΥΠΟΙΚ και νυν βουλευτής της Νέας Αριστεράς, μιλώντας στο OPEN, είπε πως του έκανε εντύπωση η στάση του Αλέξη Τσίπρα, καθώς παρόλο που την περίοδο 2019-23 έκανε τη στροφή προς το κέντρο, την έκανε από τη θέση της αριστεράς.

Τώρα, όπως λέει, ο ίδιος δεν είναι σίγουρος πως ο πρώην πρωθυπουργός τοποθετείται ως αριστερός. «Στην ομιλία του στο περιθώριο της ΔΕΘ δεν είπε τη λέξη αριστερά ούτε μία φορά», σημείωσε.

Ο κ. Τσακαλώτος καταλαβαίνει πως ο κ. Τσίπρας θέλει κάτι πολύ συστημικό… για τον ίδιο, ενώ υποστηρίζει πως όσα λέει ο πρώην πρωθυπουργός, δεν χωράνε στην αριστερά.

