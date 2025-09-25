search
25.09.2025 21:18

«Βουλευτές – φαντάσματα»: Μύλος στον ΣΥΡΙΖΑ με αναφορές Γιαννούλη στην ΚΟ για Τσίπρα – Διαψεύδει κατηγορηματικά ο ίδιος 

Συστάσεις για την καλύτερη λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας έκανε ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης κατά την τοποθέτησή του στην κλειστή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας καλώντας τους βουλευτές σε πιο ενεργό συμβολή και παρουσία.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στο πλαίσιο της εισήγησής του προέβη σε επιθετικές τοποθετήσεις για τον Αλέξη Τσίπρα όπως ότι είναι ο πρώην πρωθυπουργός που ευθύνεται για τη δημοσκοπική καθίζηση.  Μίλησε για  “βουλευτές – φαντάσματα” κάτι που ορισμένοι ερμήνευσαν ως υπονοούμενο πώς οι βουλευτές έχουν κατεβάσει τα μολύβια και δεν δουλεύουν λόγω αναμονής που δημιουργούν τα σενάρια για κόμμα Τσίπρα.

Ο ίδιος διαψεύδει κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται και καταγγέλλει τις διαρροές μέσα από την ΚΟ ως “πολύ φθηνή στάση”.  Άλλωστε, στη συγκεκριμένη συνεδρίαση σχολιάστηκαν αρνητικά διαρροές από την Πολιτική Γραμματεία μια μέρα πριν.

Κατά ορισμένες πληροφορίες στην τοποθέτησή του βουλευτή, προς τη λήξη της συνεδρίασης, δεν αντέδρασε και δεν απάντησε κανείς, κατ’ άλλους ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξέπεμπε δυσαρέσκεια για την τοποθέτηση για Γιαννούλη, όσον αφορά το επιθετικό ύφος προς τους βουλευτές.

